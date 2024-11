Chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024 vừa kết thúc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất dòng nhạc Thính phòng cho thí sinh Bùi Huyền Trang và giải Nhất dòng Nhạc nhẹ cho thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh (Linh Lana).

3 giải Nhì thuộc về thí sinh Mai Nguyễn Anh (dòng Nhạc nhẹ), Đinh Xuân Đạt và Phan Trung Kiên (dòng nhạc Thính phòng).

Mai Nguyễn Anh, sinh năm 1999, xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã theo mẹ - NSƯT Hương Giang, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Sau này, anh theo học thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Mai Nguyễn Anh bày tỏ xúc động vì có màn trình diễn được Ban giám khảo đánh giá ấn tượng qua ca khúc Thủy thần, sáng tác Bùi Hoàng Nam Đức Anh. Mai Nguyễn Anh cũng nhận giải thưởng Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất.

Mai Nguyễn Anh tự hào vì trưởng thành trong gánh hát gia đình có truyền thống 70 năm phục vụ nhân dân và bộ đội của dòng họ Nguyễn An (Quỳnh Lưu - Nghệ An), cái nôi của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ An Hiếu, NSND An Phúc, Nghệ nhân Ưu tú Ví, Giặm An Thi và mẹ là NSƯT Hương Giang...

Mai Nguyễn Anh bên gia đình.

"Cuộc thi cho tôi nhiều kinh nghiệm, cách chọn bài phù hợp với chất giọng, xu hướng âm nhạc hiện đại kết hợp với văn hoá Việt... Đây là sân chơi uy tín giúp các giọng hát trẻ được thoả sức đam mê và tìm kiếm cơ hội toả sáng, vượt qua chính mình để định hình rõ phong cách âm nhạc", Mai Nguyễn Anh bày tỏ.

Nhân dịp này, Á quân Giọng hát hay Hà Nội 2024 cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới những người thân trong gia đình, Đoàn Văn công quân khu 2, các thầy cô tại Trường ĐH văn hóa nghệ thuật Quân đội và người hâm mộ cả nước đã dành sự yêu thương cho anh trong thời gian qua.

Ảnh: NVCC