Máy in HP đa chức năng khổ A3, tiết kiệm chi phí

Đa chức năng tối ưu hoá hiệu quả sử dụng

Máy in đa chức năng khổ giấy A3 HP LaserJet M42625dn được thiết kế nhằm đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng khác nhau trong môi trường doanh nghiệp, với tốc độ in một mặt lên đến 25 trang/phút và hai mặt tự động lên tới 13 trang/phút với khổ A4, thời gian cho trang in đầu tiên chỉ 7,7 giây.

Bên cạnh đó, thiết bị cũng đáp ứng tốt các nhu cầu scan và copy khổ giấy lên đến A3. Đặc biệt, HP cung cấp tùy chọn mở rộng khay nạp tài liệu tự động đảo chiều (ADF) 100 tờ giúp scan, copy tự động khổ giấy A4 giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.

Với độ phân giải in lên đến 1200 x 1200 dpi, HP LaserJet M42625dn mang đến chất lượng bản in đáng tin cậy khi cần in những tài liệu yêu cầu chất lượng cao.

Đáp ứng nhu cầu cho nhóm làm việc trên 25 người

HP LaserJet M42625dn được khuyến nghị sử dụng cho văn phòng, nhóm làm việc trên 25 người với lượng bản in đề xuất 2000 đến 5000 trang in mỗi tháng, khối lượng in ấn tối đa 50.000 trang/tháng.

Tương ứng với khối lượng in ấn, HP LaserJet M42625dn sở hữu khay nạp giấy 350 tờ và có thể lên đến 600 tờ với khay nạp giấy mở rộng, cùng với đó là khay chứa tài liệu đã in 250 tờ. Sản phẩm sử dụng hộp mực lớn với HP 336A đáp ứng đến 7.400 trang in hoặc HP 336X đáp ứng đến 13.700 trang in. Như vậy mỗi lần thay mực có thể sử dụng 3 - 6 tháng với khối lượng in ấn trong mức khuyến nghị.

Máy in HP LaserJet M42625dn được thiết kế cho nhóm làm việc trên 25 người, tích hợp kết nối mạng Ethernet, giúp việc cài đặt, in và chia sẻ các tài nguyên dễ dàng. Bộ phận quản lý/kỹ thuật viên dễ dàng quản lý và theo dõi thiết bị từ xa với HP Web Jetadmin, phù hợp với doanh nghiệp có nhiều phòng ban, nhóm làm việc.

Chi phí vận hành phải chăng

Chi phí hộp mực hợp lý là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của chiếc máy in HP LaserJet M42625dn. Cụ thể, hộp mực HP 336A (7.400 trang) có giá chỉ khoảng 1,1 triệu đồng và HP 336X (13.700 trang) chỉ khoảng 1,55 triệu đồng. Như vậy, chi phí trên mỗi trang in chỉ từ 113đ khi sử dụng mực in chính hãng, tổng chi phí mực in cho nhóm làm việc trên 25 người với số lượng bản in hàng tháng 2000 - 5000 trang chỉ khoảng 200.000đ - 600.000đ.

Điều này khiến doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng mực in chính hãng HP mà không bị tác động nhiều đến ngân sách. Đồng thời, việc sử dụng mực in chính hãng còn giúp máy in bền bỉ và ổn định hơn, bảo vệ khoản đầu tư ban đầu hiệu quả. Để hạn chế các rủi ro sử dụng nhầm hộp mực giả, hộp mực không phải của HP, HP LaserJet M42625dn chỉ hoạt động với các hộp mực có chip HP giúp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Máy in HP LaserJet M42625dn có mức giá 18.500.000đ tại ATM - một trong những đại lý uy tín của HP tại Việt Nam với hơn 12 năm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Đây là mức giá khá hợp lý cho một sản phẩm máy in đa chức năng khổ A3, một lựa chọn tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo tính giá trị sử dụng cao cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham khảo mẫu máy in đa chức năng khổ A3 HP LaserJet M42623dn, với có tốc độ in 23 trang/phút, khay chứa tài liệu đã in 230 tờ và các chức năng còn lại đều giống HP LaserJet M42625dn với mức giá 15.750.000đ. Chi tiết về sản phẩm tham khảo tại: https://atmvietnam.com.vn/may-photo-copy-hp-laserjet-mfp-m42623dn-8af50a.html

Cả hai dòng máy HP LaserJet M42625dn và HP LaserJet M42623dn đều được bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật trong 1 năm với các dịch vụ bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp, và bảo hành tận nhà, dịch vụ hỗ trợ phần cứng tại chỗ trọn đời sản phẩm.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH ATM Việt Nam: Địa chỉ: 19 - 21 Yên Lãng, Quận Đống Đa, HN Số điện thoại: (024) 38551919

Ngọc Minh