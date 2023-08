Các yếu tố làm nên sự thành công của một điểm kinh doanh franchise

Mô hình kinh doanh nhượng quyền thượng hiệu vốn luôn được nhiều nhà đầu tư ưu ái nhờ tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn cùng khả năng tiết kiệm chi phí xây dựng thương hiệu. Trong đó, địa điểm mở cửa hàng chiếm đến 40% tiềm năng thành công của mô hình, bên cạnh lựa chọn thương hiệu cùng khâu quản lý vận hành từ công ty mẹ.

Với nhiều thương hiệu lớn được đầu tư bài bản, việc lựa chọn địa điểm đặt các cửa hàng nhượng quyền cũng cần được tính toán kỹ lưỡng dựa trên lưu lượng khách hàng, nhằm đảm bảo phạm vi tối thiểu để các cửa hàng nhượng quyền không cạnh tranh, xung đột lẫn nhau.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư ngày càng ưu tiên đặt cửa hàng kinh doanh tại các TTTM theo xu hướng shoppertainment với không gian rộng rãi cùng lưu lượng khách sẵn có, kết hợp cùng các mô hình vui chơi, giải trí nhằm gia tăng mức chi tiêu của khách hàng.

Theo nghiên cứu ngành F&B franchise, thị trường đang ghi nhận xu hướng mở rộng mô hình kinh doanh nhượng quyền tại tổ hợp vui chơi - giải trí - mua sắm tại Mega Grand World Hà Nội thuộc dự án Ocean City. Lý giải cho “làn sóng” này, nhiều nhà đầu tư nhận định, sức hút của dãy phố thương mại tại Mega Grand World đến từ sự góp mặt của Vincom Retail khi tham gia quy hoạch ngành hàng, mời các đối tác thương hiệu thời thượng về khai thác, kinh doanh thương mại, phát triển dịch vụ tại đây.

Highlands Coffee là một trong những mô hình kinh doanh thành công ghi dấu ấn với nhiều cửa hàng tại các vị trí đắc địa tại Hà Nội, trong đó Vinhomes Ocean Park 1 là điểm kinh doanh hút khách nhất với concept bên bờ biển khác biệt

Ngay khi vừa công bố những thông tin đầu tiên, Mega Grand World Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của nhiều thương hiệu hàng đầu như Starbucks; Elgaucho; Pizza 4P; Vietnam Speciality Expo, Trung Nguyên Legend Premium, Warning Zone, Mekong Connect, Italian Zone, Mỳ Long, Runam, Highlands Coffee, Louis Castel,… với kế hoạch sớm góp mặt tại Tổ hợp mua sắm - vui chơi - giải trí theo mô hình shopertainment độc đáo bậc nhất tại miền Bắc này.

Chị Phan Ý Nhi - một nhà đầu tư đã đang có kế hoạch mua nhượng quyền một chuỗi cafe đang nổi đình nổi đám với giới trẻ Thủ đô cho biết: “Theo dõi các hàng quán tấp nập khách tại Vinhomes Ocean Park 1 hiện nay, tôi có thêm niềm tin về kế hoạch đầu tư nhượng quyền tại Mega Grand World Hà Nội bởi dự án sở hữu cộng đồng cư dân khổng lồ không ngừng gia tăng cùng các hệ tiện ích được Vingroup đầu tư tổng lực”.

Cơ hội cho các nhà đầu tư franchise ở Mega Grand World Hà Nội

Mô hình điểm đến mua sắm - vui chơi - giải trí thời thượng, độc đáo tại Mega Grand World Hà Nội cũng là mô hình đã thành công tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Taikoo Li (Thành Đô - Trung Quốc); Silom (Bangkok - Thái Lan) hay Iteawon (Seoul - Hàn Quốc).… không chỉ thu hút du khách mà còn là địa điểm ghé thăm thường xuyên, liên tục của cư dân đang sinh sống tại chính thành phố đó.

Mô hình độc đáo của Mega Grand World Hà Nội hứa hẹn thu hút dòng khách khủng, tạo ra dòng tiền đều đặn và liên tục cho các cửa hiệu franchise. Ảnh phối cảnh dự án

Sở hữu vị trí đắc địa trung tâm dự án Ocean City và được Vingroup đầu tư “khủng” với 115 chuyến xe bus kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận cùng hai mũi nhọn: văn hoá nghệ thuật (show diễn The Grand Voyage độc đáo trên sông The Venice) và mua sắm giải trí (các cửa hàng hai bên bờ sông dài 830m do Vincom Retail vận hành và các trò chơi giải trí hấp dẫn do VinWonders vận hành)…, Mega Grand World Hà Nội hứa hẹn trở thành điểm đến mới của giới trẻ sành điệu và hàng triệu lượt du khách đến Hà Nội mỗi năm, từ đó tạo ra dòng khách ổn định và gia tăng liên tục cho các mô hình kinh doanh franchise nói riêng và các shop kinh doanh tại đây.

Kiến trúc, cảnh quan độc đáo và bố trí phân luồng khoa học là lợi thế nổi trội, đặc biệt phù hợp để tạo ra dấu ấn đặc biệt nhằm thu hút khách hàng đến các cửa hàng nhượng quyền. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh đó, Mega Grand World được quy hoạch vừa độc đáo vừa khoa học nhằm tạo ra những trải nghiệm độc đáo có 1-0-2 cho khách hàng cũng như mang đến luồng khách cho mọi gian shop ở bất cứ khu vực nào trong dự án với tỷ lệ 42% ngành hàng ẩm thực, 38% ngành hàng mua sắm, 20% ngành hàng dịch vụ, tạo ra trải nghiệm mua sắm, giải trí liên hoàn, trọn vẹn. Các gian hàng được bố trí đều ở hai phía, theo phân bố giao thông một trục, liên thông mạch lạc giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng đến mọi gian hàng, các công trình tiện ích và kiến trúc biểu tượng khắp nơi.

Những căn shop mang phong cách châu Âu cổ điển sang trọng tại The Venice và K Town (phố Hàn) mang tinh thần châu Á năng động sẽ trở thành địa điểm lý tưởng cho các của hiệu franchise bởi sở hữu không gian độc đáo, tạo nên dấu ấn riêng so với các cửa hiệu cùng thương hiệu mẹ khác, thu hút đông đảo khách hàng đến ăn uống, mua sắm.

Sở hữu đầy đủ lợi thế để trở thành tổ hợp mua sắm - vui chơi - giải trí - trải nghiệm - thưởng lãm nghệ thuật độc đáo, Mega Grand World Hà Nội đang mở ra những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư kinh doanh nhượng quyền thương hiệu thời đại mới.

Thế Định