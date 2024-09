Đúng dịp kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng khách hàng Việt, Mitsubishi Motors Việt Nam đã ra mắt mẫu xe bán tải Triton thế hệ thứ 6 tại thị trường trong nước với 3 phiên bản số tự động, gồm 4x2 AT GLX giá 655 triệu đồng, 4x2 AT Premium giá 782 triệu đồng và 4x4 AT Athlete giá 924 triệu đồng. So với thế hệ cũ, mức giá này nhỉnh hơn từ 5-19 triệu đồng. Xe vẫn tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan.

Không chỉ có kích thước lớn hơn thế hệ cũ, Mitsubishi All-New Triton 2024 còn đi theo phong cách thiết kế hầm hố, nam tính. Bên cạnh đó, khả năng chạy địa hình của xe cũng được nâng lên nhờ khung gầm tinh chỉnh, sử dụng nhiều thép cường độ cứng hơn với trọng lượng nhẹ, hành trình phuộc tăng 2cm.

Bao trùm bên trong là phong cách cao cấp tương đương các dòng SUV với bản cao nhất Athlete sẵn ghế bọc da lộn có chỉnh điện ở ghế lái, hai màn hình kỹ thuật số 7 inch và 9 inch, điều hòa tự động hai vùng, nhiều tiện ích như sạc không dây, cổng sạc type C, cửa gió điều hoà trên trần…

Sức mạnh của Mitsubishi Triton thế hệ mới cũng tăng lên đáng kể nhờ trang bị động cơ MIVEC 2.4 Bi-Turbo (tăng áp kép) công suất 201 mã lực (cao hơn thế hệ cũ 22 mã lực), mô-men xoắn cực đại 470 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Cùng với đó, hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II thế hệ mới với 4 chế độ gài cầu tiêu chuẩn (2H, 4H, 4HLc, 4LLc), khóa vi sai cầu sau điện tử và 7 chế độ lái giúp Mitsubishi Triton 2024 hoàn thiện hơn khả năng vượt địa hình ấn tượng, thách thức thời tiết.

Mitsubishi All-New Triton 2024 đạt chứng nhận an toàn 5 sao an toàn từ ASEAN NCAP với loạt trang bị và công nghệ an toàn, điển hình như hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS của Mitsubishi là MMSS sẵn có cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước (FCM), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo chệch làn (LDW), đèn pha tự động xa/gần (AHB), cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Xe cũng có hệ thống kiểm soát vào chủ động (AYC) tương tự Xpander Cross, Xforce, cùng camera 360, 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp.

Phiên bản cao nhất Mitsubishi Triton 4x4 AT Athlete giá 924 triệu đồng, gần như đáp ứng mọi nhu cầu người dùng cho hoạt động gia đình, công việc và khám phá, thậm chí không ngại xông pha vào điểm nóng vùng bão lũ.

Mời bạn đọc theo dõi chương trình Đánh giá xe của VietNamNet theo video sau để thấy được sự đặc biệt của Mitsubishi Triton thế hệ mới:

Đình Quý - Mạnh Đức - Trọng Huy - Kiều Thắng