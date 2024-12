Sự kiện thuộc tuần lễ khai trương phố thương mại Asia Vibe là minh chứng cho thấy sức hút mãnh liệt và sức sống ngập tràn của khu đô thị thương mại quốc tế hàng đầu Móng Cái.

Sức sống ngập tràn của khu đô thị vùng biên

Từ 10h sáng 28/12, chị Thu Hà (TP. Móng Cái) cùng bạn bè đã đã có mặt tại khu đô thị đáng sống bậc nhất Móng Cái - Vinhomes Golden Avenue. Cả nhóm đều không khỏi choáng ngợp trước cảnh quan hiện đại của khu đô thị cùng không khí sầm uất của phố thương mại Asia Vibe vừa mới khai trương.

Không gian trang hoàng lung linh, rực rỡ tại khu phố thương mại Asia Vibe. Anh: Vinhomes

Không khí nhộn nhịp kéo dài từ khu phố “không ngủ” Moscow Zone đến Phố Tây Thương Cảng với những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng, hay Góc Hà Nội với không gian 36 phố phường đậm chất Thủ đô…

“Ngay khi đặt chân đến đây, chúng tôi được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, cái gì cũng có. Phải nói là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự đông đúc, nhộn nhịp của Móng Cái đến như vậy sau bao nhiêu năm”, chị Thu Hà thích thú chia sẻ.

Nhóm chị Hà cùng nhiều cư dân, du khách khác cũng dành thời gian ghé booth trưng bày các mẫu xe điện VinFast và trải nghiệm chương trình lái thử xe điện lần đầu tổ chức tại Móng Cái. Đáng chú ý, nhiều khách hàng mua nhà Vinhomes Golden Avenue đợt này còn có cơ hội tham gia Lễ tri ân và bốc thăm trúng thưởng xe VF 9 Plus trị giá hơn 2,1 tỷ đồng nên ai cũng muốn được trải nghiệm mẫu xe đẳng cấp nhất hiện nay của VinFast.

Chương trình lái thử xe điện VinFast thu hút nhiều cư dân và khách hàng tham gia. Ảnh: Vinhomes

Đến chiều tối, khi phố lên đèn, âm nhạc vang lên, các màn trình diễn của dàn nghệ sĩ và khách mời nhanh chóng thổi bùng không khí tại Vinhomes Golden Avenue. Sân khấu hoành tráng và lộng lẫy với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất đã giúp các màn trình diễn của ban nhạc Funky Smoke thêm phần thăng hoa, sôi động.

Quán quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh đưa khán giả đắm mình trong những bản mashup đầy cảm xúc như “Hello Vietnam - Một vòng Việt Nam” hay “What is love và Em muốn đưa anh về”… Trong khi đó, Tăng Duy Tân, “hit-maker” đình đám của làng nhạc Việt, đã cháy hết mình với loạt ca khúc làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, như Cắt đôi nỗi sầu, Bên trên tầng lầu, Bật tình yêu lên, Say sóng…

Tăng Duy Tân khuấy động sân khấu tại thành phố biên mậu với loạt bản hit. Ảnh: Vinhomes

Đặc biệt, trong không gian âm nhạc sôi động, gần 10.000 khán giả còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn thắp sáng bầu trời thành phố vùng biên.

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn khép lại gala âm nhạc đỉnh cao, đồng thời mở ra chuỗi lễ hội tưng bừng đón chào năm mới. Ảnh: Vinhomes

Sau gala âm nhạc, Vinhomes Golden Avenue sẽ tiếp tục sôi động với chuỗi hoạt động và sự kiện độc đáo trong Lễ hội đón Xuân Ất Tỵ 2025. Không khí rộn rã này cũng là lợi thế đưa Vinhomes Golden Avenue trở thành chốn sống trong mơ, thu hút nhiều gia đình tại Móng Cái, Quảng Ninh chuyển về an cư, lập nghiệp.

Tọa độ đầu tư hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Không chỉ thổi bùng sức sống cho khu đô thị, liên tiếp các sự kiện gây tiếng vang, thu hút lượng du khách kỷ lục cũng khẳng định vị thế trung tâm giao thương quốc tế và điểm đến “must-go” của Vinhomes Golden Avenue và Asia Vibe nói riêng trên bản đồ du lịch và đầu tư tại Móng Cái.

Asia Vibe trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong mùa lễ hội cuối năm. Ảnh: Vinhomes

Đến nay, hơn 100 căn shophouse tại Asia Vibe đã được lấp đầy, trở thành “đại bản doanh” của hơn 30 thương hiệu bán lẻ từ các địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa… cùng nhiều thương hiệu đến từ Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc chủ đầu tư liên tục mang tới những hoạt động lễ hội, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cho thấy một chiến lược đồng hành độc đáo góp phần thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy doanh thu cho các shop thương mại tại Asia Vibe.

Chuỗi cửa hàng tại Asia Vibe không chỉ đón trọn lượng khách khổng lồ đến tham gia các sự kiện quy mô mà còn hưởng lợi từ thị trường tỷ dân Trung Quốc ngay kế cận. Trong tương lai, lợi thế này sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần nhờ hệ thống giao thông thuận tiện khi dự án kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Móng Cái, gần kề cửa khẩu Bắc Luân 2.

Ngoài ra, tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng - tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc nối thẳng tới biên giới Việt - Trung khi đi vào hoạt động cũng sẽ hiện thực hóa giấc mơ du lịch trải nghiệm 2 quốc gia, đưa thêm nhiều du khách từ Trung Quốc sang Việt Nam, dừng chân tại Vinhomes Golden Avenue, và ngược lại.

Đầu tư vào Asia Vibe đồng nghĩa các thương nhân đang sở hữu một sản phẩm hội tụ đủ thiên thời - địa lợi - nhân hoà trong kinh doanh. Đây cũng đồng thời là tài sản hứa hẹn gia tăng giá trị không ngừng theo thời gian.

Thế Định