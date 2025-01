Ngày 6/1, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với V.B.C. (SN 2005, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; tạm trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) số tiền 30 triệu đồng về hành vi “Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện V.B.C. sử dụng tài khoản Tiktok tên “Bảo Châu ThebigBat” (@baochaubatman) tham gia phòng phát trực tiếp (livestream) đưa ra những phát ngôn, bình luận có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công an làm việc với C. Ảnh: CACC

Công an đã mời làm việc đối với C. và làm rõ những nội dung TikToker này phát ngôn, bình luận. Qua làm việc, C. thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Ngoài xử phạt hành chính, công an đã yêu cầu C. xóa bỏ toàn bộ bài viết liên quan, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo mọi công dân cần tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội. Việc thể hiện chính kiến, quan điểm cá nhân không trái quy định, tuy nhiên phải trong khuôn khổ của pháp luật, không được lợi dụng quyền này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khác.

Đặc biệt, nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, nói xấu lãnh tụ, tuyên truyền thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.