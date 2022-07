Mua hơn 2.000 bộ quần áo trôi nổi rồi livestream bán hàng, chốt đơn

Hàng hóa được phát hiện là 2.100 bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường cho biết, đội QLTT số 11 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh cùng Công an xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh quần áo do bà N.T.L làm chủ, địa chỉ tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh các bài đăng, livestream của Store A.T

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở kinh doanh của bà L. đang vận hành các tài khoản Fanpage Facebook: "Tổng kho A.T; Store A.T" để tiến hành các hoạt động livestream, bán hàng, chốt đơn qua mạng xã hội. Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 2.100 bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, bà L. thừa nhận toàn bộ số hàng trên bà mua trôi nổi trên thị trường về đăng tải và livestream trên các tài khoản Fanpage của Shop để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Đội QLTT số 11 đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; tịch thu toàn bộ số hàng trên với giá trị thu, phạt ước tính 70 triệu đồng.

Đây là vụ việc điển hình về kiểm tra, xử lý trong hoạt động thương mại điện tử với số lượng lớn là quần áo kinh doanh qua mạng xã hội vi phạm được phát hiện trong năm qua.

Quảng Ninh: Xử lý đối tượng kinh doanh rượu nhập lậu qua mạng xã hội Đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng khám xe ô tô tải VAN BKS 14D-017.10 do ông Vi Dũng Đạt sinh năm 1987, trú tại Thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển. Trên xe phát hiện 05 thùng bọc bạt nhựa màu xanh bên trong chứa nhiều bình rượu ngoại xuất xứ Trung Quốc nhãn hiệu Rogers X.O được đóng trong các bình loại 5-18 lít/bình. Khai nhận với lực lượng chức năng, ông Đạt khai nhận mua số rượu trên của 01 người mới quen qua mạng xã hội về bán kiếm lời, hiện tài khoản không liên lạc được và không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành lập hồ sơ báo cáo Cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.