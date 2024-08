"Fly Me To The Moon" lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1960, thời điểm NASA tập trung cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng lịch sử. Dẫu vậy, chiến dịch này ngày càng mất điểm trong mắt công chúng. Để cứu vãn tình hình, NASA quyết định thuê bậc thầy marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson).