Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Năm APEC 2027 tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế.

Chiều 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, căn bản; nhiều vấn đề mới nổi lên, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức chưa từng có.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33. Ảnh: APEC

Thành công của Tuần lễ cấp cao được thể hiện ở những văn kiện được thống nhất, những sáng kiến được thúc đẩy. Quan trọng hơn cả là việc các nền kinh tế tìm được tiếng nói chung, duy trì được đồng thuận về sứ mệnh của APEC và định hướng hợp tác vì tương lai phát triển của khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Hội nghị khẳng định vai trò, vị thế hàng đầu của APEC trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế. Việc lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới - với trình độ phát triển, thể chế và quan điểm khác nhau - cùng ngồi lại, trao đổi và thống nhất những hướng đi chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tuyên bố của các lãnh đạo gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hợp tác, củng cố lòng tin, cùng vượt qua thách thức và xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường và thịnh vượng.

Hội nghị là lần đầu tiên sau 4 năm có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC, nhất là sự hiện diện ở cấp cao nhất của các nền kinh tế chủ chốt. Hội nghị một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn, quyết tâm duy trì sự năng động và phát triển bền vững của diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đạt được những đồng thuận quan trọng về định hướng hợp tác và thúc đẩy các động lực tăng trưởng của khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Việc các lãnh đạo thông qua các văn kiện quan trọng về kết nối khu vực, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác sâu rộng, dài hạn giữa các thành viên.

Những kết quả này vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng với những biến động hiện nay vừa đón bắt các xu thế phát triển mới, thể hiện rõ tinh thần của Năm APEC 2026 với 3 ưu tiên “Mở cửa, Đổi mới sáng tạo và Hợp tác”.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, đây là những tín hiệu tích cực giúp củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy kỳ vọng của người dân và tạo xung lực mới cho tiến trình hợp tác, liên kết kinh tế khu vực.

Tuần lễ cấp cao khẳng định vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong kết nối và kiến tạo cơ hội phát triển mới của khu vực. Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC năm nay quy tụ hơn 2.000 đại biểu từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, với nhiều đề xuất thiết thực về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, những kết quả quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC tại Thâm Quyến là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát huy và mở ra không gian hợp tác mới trong Năm APEC Việt Nam 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách một thành viên chủ động, tích cực của diễn đàn mà còn với tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027. Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2026.

Trong suốt năm qua, các bộ, ngành Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ chủ nhà Trung Quốc, tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ trì, điều phối tại các cơ chế hợp tác của APEC, thúc đẩy đồng thuận chung.

Sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam với Năm APEC 2026

Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 một lần nữa khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được các thành viên APEC đánh giá cao, đặc biệt được lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận là sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam đối với Năm APEC 2026.

Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước, gắn kết ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích và tương lai chung của khu vực. Là lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại phiên thảo luận của Hội nghị cấp cao APEC, đồng thời có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC.

Việt Nam cam kết cùng các thành viên xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giới thiệu về các nỗ lực cải cách mạnh mẽ và giải pháp đột phá của Việt Nam để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển...

Việt Nam đã khẳng định sự sẵn sàng để tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, tạo niềm tin và hứng khởi cho các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” cùng 3 ưu tiên về: nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Chủ đề và ưu tiên của Năm APEC 2027 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các thành viên bởi vừa bảo đảm tính kế thừa, nhất quán với các mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đón bắt những xu thế phát triển mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nền kinh tế.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đã củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi này, Việt Nam đã lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên đối với chương trình nghị sự APEC 2027.

Ý nghĩa của logo APEC 2027

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, Năm APEC 2027 tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế.

Đây vừa là sự ghi nhận đối với uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam, vừa là nguồn động viên để chúng ta tổ chức thành công một Năm APEC 2027 với dấu ấn Việt Nam, mang lại những lợi ích thiết thực và giá trị lâu dài cho khu vực.