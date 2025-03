Anh N.H.P (31 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ) - tài xế xe tải tuyến Cà Mau - Lâm Đồng. Cuối tháng 2, anh P. đang điều khiển xe tải chạy trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) bất ngờ đau đầu dữ dội.

Nam tài xế kịp thời giữ bình tĩnh và nhanh trí điều khiển xe đến nơi an toàn. Sau đó, anh P. đã nhờ người đi cùng xe nhanh chóng đưa mình đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Tại đây, anh được chụp CT và bác sĩ chẩn đoán nam tài xế bị đột quỵ xuất huyết não. Sau 1 ngày, bác sĩ vẫn chưa tìm được nguyên nhân nhân gây xuất huyết cũng như phương án điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Do gia đình từng có thành viên bị đột quỵ nên người nhà lo lắng anh P. có thể gặp biến chứng nếu không được điều trị kịp thời. Đầu tháng 3, người thân quyết định đưa anh P. về Cần Thơ để tìm nguyên nhân và điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM cho biết, đây là trường hợp xuất huyết não với 3 điểm đặc biệt. Thứ nhất, độ tuổi đột quỵ khá trẻ (31 tuổi). Thứ hai, bệnh nhân bị đột quỵ khi đang lái xe, rất nguy hiểm với bản thân và người đi đường. Thứ ba, tình trạng đột quỵ gây khó khăn trong việc chẩn đoán, tìm ra nguyên nhân để điều trị.

Anh P. nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, không bị yếu liệt tay chân. Kết quả chụp MRI não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện nhưng chưa thể tìm ra nguyên nhân gây xuất huyết.

Do người bệnh còn quá trẻ, cần phải tìm chính xác nguyên nhân gây ra xuất huyết để điều trị tận gốc tránh đột quỵ tái phát, nguy cơ tử vong rất cao. Vì thế, ê-kíp quyết định đưa bệnh nhân chụp DSA (chụp mạch máu số hóa xóa nền).

Kết quả chụp DSA đã tìm ra một túi phình mạch máu não từ một nhánh mạch máu nhỏ của động mạch não giữa bên trái.

“Vì túi phình có kích thước khá nhỏ nên quá trình tiếp cận và can thiệp khó khăn. Nhưng may mắn là sau 30 phút, ê-kíp can thiệp đã làm tắc túi phình an toàn. Hiện tại, bệnh nhân đã giảm đau đầu, đáp ứng vận động tốt”, bác sĩ Cường cho biết.

Sau can thiệp, bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Triệu chứng đau đầu giảm dần, bệnh nhân có thể lái xe trở lại sau khi xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bị đột quỵ như yếu liệt tay chân, miệng méo, nói ngọng, nói đớ, đau đầu dữ dội, hãy đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có đủ khả năng điều trị đột quỵ sớm nhất có thể.