Bên cạnh việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, hội nghị Phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện cũng là diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước các cấp lắng nghe, tiếp nhận ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực thi các quy định về an toàn điện. Từ đó, tổng hợp, rà soát, trình lên Bộ Công thương, Chính phủ để kịp thời sửa đổi các quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Ông Trịnh Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, cùng với công tác quản lý kỹ thuật để ổn định sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý an toàn luôn cần được bảo đảm. Muốn thực hiện tốt vấn đề này, các đơn vị điện lực cần tuân thủ các quy định an toàn điện.

Trong bối cảnh pháp luật về an toàn nói chung và an toàn điện nói riêng được hoàn thiện theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn, trong đó, có nhiều quy định mới được ban hành như Thông tư 05/2021/TT-BCT năm 2021 quy định một số nội dung chi tiết về An toàn điện, hay Nghị định 17/2022/NĐ-CP năm 2022 sửa đổi bổ sung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn điện, thì việc cập nhật các văn bản pháp luật cho các cán bộ kỹ thuật tại các công ty điện lực rất cần thiết.

Theo ông Thuận, mặc dù công tác quản lý an toàn điện trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành tăng cường quản lý và đạt những kết quả nhất định, tuy nhiên các vụ tai nạn điện vẫn còn xảy ra. Hầu hết các vụ tai nạn có liên quan đến vi phạm về khoảng cách an toàn điện, hành lang an toàn điện, vi phạm quy trình sử dụng điện sau công tơ. Từ những vụ tai nạn xảy ra, cho thấy việc luôn luôn tuân theo và nâng cao kỹ năng, hiểu biết quy định của pháp luật về an toàn điện rất cần thiết.

“Hội nghị sẽ giúp các cán bộ kỹ thuật ngành điện nâng cao nhận thức cũng như nắm vững các quy định pháp luật về an toàn điện. Đây cũng là diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe những ý kiến trao đổi từ phía các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về an toàn điện để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về an toàn điện phục vụ tốt hơn cho công tác đảm bảo an toàn điện, nhất là an toàn điện sau công tơ”, ông Thuận nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN nhấn mạnh, những năm qua, công tác an toàn điện luôn được EVN và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Hằng năm, ngoài việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, EVN và các đơn vị đều tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn.

Ông Đinh Thế Phúc khẳng định, các nội dung trong hội nghị Phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện rất thiết thực. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho người quản lý, người làm công tác an toàn điện nắm vững hơn những văn bản pháp luật mới, hình thành thói quen học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về an toàn điện. Đây cũng là dịp trao đổi, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật lĩnh vực về an toàn điện, từ đó xác định, đề xuất giải pháp hoàn thiện và hạn chế tối đa tai nạn và sự cố điện.

Hội nghị cũng đã thảo luận, giải đáp, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về an toàn điện và an toàn điện sau công tơ; giải đáp vướng mắc liên quan đến Quy trình an toàn điện trong EVN, tài liệu huấn luyện an toàn điện.

Hải Nam