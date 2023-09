Tối 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để điều tra nghi án cha sát hại con gái. Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.T.N. (10 tuổi) - con ruột của nghi phạm Lưu.

Đối tượng Nguyễn Tiến Lưu bị khống chế (Ảnh: Đ.T)

Thông tin ban đầu, Lưu cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại căn nhà thuê ở KP3, phường Trảng Dài. Ngày 9/9, Lưu và chị V. (vợ Lưu) xảy ra mâu thuẫn nên chị V. bỏ nhà đi.

Trưa 11/9, Lưu chụp hình mình dùng tay bóp cổ cháu N. rồi gửi lên nhóm Zalo của công ty mà vợ chồng Lưu đang làm thuê. Phát hiện sự việc, một số người làm cùng công ty đã trình báo Công an phường Trảng Dài.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Hoàng Anh)

Đến 13h30 cùng ngày, khi công an đến thì Lưu đang khóa cửa, cầm dao cố thủ trong nhà, buộc lực lượng công an phải phá cửa xông vào khống chế Lưu đưa về trụ sở để làm việc. Đồng thời, lực lượng công an giải cứu thành công đứa con nhỏ của Lưu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cháu N. đã tử vong.

Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.