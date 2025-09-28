Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/9 đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Tại đây, nhà ngoại giao Nga đã đề cập tới nhiều chủ đề nóng, bao gồm căng thẳng với NATO về UAV và tình hình Palestine.

"Mọi người cần nhớ rằng tầm bay của các UAV bị rơi ở Ba Lan ngắn hơn khoảng cách từ biên giới Nga tới nước này. Chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp điều tra về vụ việc. Tuy vậy, bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga cũng sẽ bị đáp trả dứt khoát", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng Nga chưa bao giờ cố ý phóng UAV hay tên lửa vào các quốc gia thành viên NATO, và cũng không có ý định tấn công liên minh này trong tương lai. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh NATO đang cân nhắc bắn hạ máy bay của Nga nếu vi phạm không phận.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: NYT

"Như Tổng thống Putin đã nói, những suy đoán về khả năng Nga tấn công NATO là vô nghĩa. Chúng tôi không hề có ý định như vậy", ông Lavrov nhấn mạnh.

Về tình hình ở Dải Gaza, ông Lavrov đã chỉ trích các động thái quân sự của Israel, đồng thời phản đối việc Tel Aviv sáp nhập Bờ Tây.

"Không có lý do gì để biện minh cho việc sáp nhập Bờ Tây, đó chỉ là hành động chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc thành lập nhà nước Palestine. Họ cũng không có lý do để bao biện cho việc tấn công người Palestine ở Dải Gaza, đã có rất nhiều trẻ em thiệt mạng vì bom đạn, hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh không nơi trú ẩn", ông Lavrov lên án.

Về quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow vẫn kỳ vọng có thể "đối thoại thẳng thắn" với Washington để cải thiện hoạt động ngoại giao giữa hai nước. Tuy vậy, ông Lavrov cũng bày tỏ một số quan ngại về hoạt động quân sự của Mỹ gần vùng biển Venezuela.

"Chúng tôi tin Venezuela có quyền tự quyết về mặt chính trị kinh tế và xã hội của mình. Nga cho rằng việc một thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela là không thể chấp nhận được", ông Lavrov nói.