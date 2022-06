Ngôi nhà gạch lỗ, xây mộc của gia chủ theo đuổi lối sống tối giản

An An House là không gian sống của gia chủ theo đuổi phong cách tối giản. Với màu trắng là chủ đạo kết hợp với vật liệu gạch thô và gỗ mang đến một cảm giác dễ chịu, thư thái cho gia chủ. Không gian xanh quen thuộc được lồng ghép vào không gian sống, khiến ngôi nhà trở thành nơi trú ẩn tuyệt vời nhất cho các thành viên trong gia đình, tìm về sự an yên, tĩnh tại.

Công trình này nằm ở tỉnh Bắc Ninh với diện tích 5x17,5m, do kiến trúc sư Hoàng Công Long thực hiện.

Ngôi nhà nằm ở lô góc, nhiều mặt thoáng nên kiến trúc sư tha hồ sáng tạo, bay bổng trong thiết kế. Phần gạch đỏ xây mộc nổi bật trên nền sơn trắng, nhờ vậy mặt tiền nhà có dấu ấn riêng.

Những ô thoáng trên bức tường gạch đỏ là nơi ánh sáng, gió trời, không khí giao thoa, luồn lách vào nhà và tạo ra cuộc sống trong lành.

Một cuộc sống gần gũi, đưa cả thiên nhiên vào nhà.

Hơi thở của tự nhiên được bao phủ khắp các góc nhà, kiến trúc sư tận dụng hướng nắng, hướng gió để bố trí cây cảnh phù hợp, phát triển tốt.

Phòng khách, bếp là không gian mở, thoáng đãng cho gia chủ tận hưởng khoảng lặng bình yên, rời xa những lo âu, bực dọc, muộn phiền ngoài xã hội.

Nơi tiếp đón khách, quây quần cùng gia đình và xây đắp những kỷ niệm chung của các thành viên.

Mảng tường ô thoáng ở bếp khi có nắng đổ bóng đẹp mắt.

Tại các lối đi, khoảng đệm hay không gian kết nối, thiết kế vẫn theo tinh thần tối giản nhưng tinh tế. Hình khối vuông vức từ ô cửa, lam gỗ hay cửa được làm mềm đi nhờ cây xanh và một số đường cong.

Phòng ngủ master nhiều ánh sáng, màu trắng cho cảm giác rộng rãi hơn, nơi nghỉ ngơi nhẹ nhàng, thanh thoát.

Phòng ngủ bé gái tone hồng cam với sắc độ vừa phải. Nội thất màu trắng dễ thương, nổi bật trên nền sơn ấm áp, ngọt ngào. Giường ngủ thiết kế độc đáo.

Phòng ngủ bé trai mang phong cách cá tính, năng động với tone xanh dương.

Công trình phụ màu xám sạch sẽ, tránh bị ố màu nhanh theo thời gian.

Vệ sinh của phòng ngủ master có thêm bồn tắm bằng bê-tông dẻo, loại vật liệu có tính ứng dụng cao trong xây dựng.

Nơi giặt sấy và phơi đồ thoáng khí, nằm trên tầng cao nhất của nhà. Sàn ốp gạch giả gỗ mát lịm.

Quỳnh Nga