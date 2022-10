Người Cần Thơ cưỡi xe ‘bơi’ trên đường, Công an lội nước cõng cụ ông

Xem clip Thượng úy Công an cõng cụ ông vào Bệnh viện:



Khoảng 6h sáng, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy bị ngập.

Theo ghi nhận toàn đường Mậu Thân chìm trong biển nước, nhiều người phải lội bì bõm suốt một đường dài để đi làm. Trong đó, hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ do nước vào ống bô.

Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ bị ngập nặng vào sáng nay

Một người đàn ông mặt nhễ nhại mồ hôi đẩy chiếc xe chết máy chia sẻ: “Năm nay nước ngập sâu hơn mọi năm. May là sáng nay trời không mưa, nếu có mưa thì không biết ngập đến sâu đến đâu...”.

Xe chết máy hàng loạt trên đường Mậu Thân

Người đàn ông vừa dắt bộ xe qua đoạn đường ngập sâu

Sau khi dắt bộ qua đoạn ngập, nhiều người dừng xe trên cầu Rạch Ngỗng để nổ máy

Đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều) bị ngập sâu nhất. Có đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy. Cả tuyến đường này gần như bị “cô lập” bởi biển nước, hàng quán, cửa hàng, nằm trên đường này không thể mở cửa vì ngập sâu.

“Thấy đoạn đường ngập quá sâu tôi đã định quay lại đi đường khác nhưng không còn chọn lựa khác. Đi được một đoạn thì xe chết máy, may mà được anh dân quân tự vệ đẩy giúp đến đường Trần Bình Trọng”, chị Ngân (nhà ở quận Ninh Kiều) kể.

Đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều) ngập sâu

Nước ngập nửa bánh xe trên đường Trần Hưng Đạo

Nhiều nhà dân, Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, bị nước tràn vào. Bác sĩ Dương Hoàng Vũ (Phó GĐ Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ) cho biết, triều cường dâng cao khiến nước tràn vào khu giường bệnh của bệnh nhân và khu X Quang.

“Nước tràn vào đến tận giường gây nhiều khó khăn cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, do nước ngập nên khu X Quang cũng tạm ngưng hoạt động”, bác sĩ Vũ cho biết.

Tại các đoạn đường ngập sâu, cán bộ CSGT Công an TP Cần Thơ dùng xe chuyên dụng giúp người dân vượt qua các đoạn ngập. Lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, dân quân tự vệ… có mặt tại các điểm nóng hỗ trợ người dân “vượt” qua triều cường.

Lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng đưa xe người dân quan đoạn đường bị ngập

Lực lượng Công an đẩy xe máy qua đoạn ngập giúp người dân

Chị Ngân đang mang thai nhưng sáng nay đi làm thì xe chết máy trên đường Trần Hưng Đạo, may được dân quân tự vệ giúp đỡ

Sáng nay, cụ ông Trần Hồng Phương (92 tuổi, ngụ quận Ô Môn) được người nhà chở xuống quận Ninh Kiều khám bệnh. Do đường ngập sâu xe không thể chạy được, Thượng úy Nguyễn Thành Thắng (Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) lập tức cõng cụ Phương vượt "biển nước" sang Bệnh viện Tim mạch để khám bệnh.

Thượng úy Nguyễn Thành Thắng lội nước đẩy xe giúp dân

Thượng úy Nguyễn Thành Thắng cõng cụ ông vào bệnh viện

“Nhờ được anh Công an cõng giúp ba tôi sang Bệnh viện Tim mạch mà việc khám bệnh thuận lợi hơn, chứ đứng chờ tới nước rút không biết đến bao giờ”, chị Trần Thị Phương Loan (con gái của cụ Phương) chia sẻ.

Còn Thượng úy Thắng cho biết, hỗ trợ người dân là việc của Công an. “Trong sáng nay, lực lượng Công an đã đẩy hộ cả trăm xe chết máy giúp người dân qua đoạn bị ngập”, Thượng úy Thắng chia sẻ.

Nước tràn vào Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ

Nước ngập khiến sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà gặp khó khăn

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, đỉnh triều cường cao nhất có khả năng ở mức 2,2 -2,25m, đạt đỉnh từ ngày 10 -12/10.