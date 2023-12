{"article":{"id":"2225035","title":"Người đàn ông để lại ô tô trên cầu, gieo mình xuống sông ở Bình Dương","description":"Một người đàn ông để lại xe ô tô trên Cầu Gãy ở Bình Dương, sau đó bất ngờ gieo mình xuống sông mất tích.","contentObject":"<p><strong>XEM CLIP:</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UBIG.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Sự việc trên xảy ra vào chiều nay (9/12) tại cầu Phước Hòa (còn gọi là Cầu Gãy) thuộc xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.</p>

<p>Đến 16h30, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự việc.</p>

<p>Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, khoảng gần 14h, một người đàn ông dừng xe ô tô màu trắng trên Cầu Gãy. Sau khi xuống xe, người này bấm khóa cửa xe và đi quanh lan can cầu. Một lát sau, người này bất ngờ gieo mình xuống sông mất tích.</p>

<p>Một số người dân đến khu vực này, phát hiện xe ô tô trên cầu nhưng không thấy người điều khiển nên đã trình báo cơ quan chức năng.</p>

<p>Qua hình ảnh trích xuất từ camera, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cau-gay-binh-duong-713.jpg?width=768&s=YEtHKU_vI5MebPopuykA4g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cau-gay-binh-duong-713.jpg?width=1024&s=iqEVCQlqN6zKVlPoKs6jUA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cau-gay-binh-duong-713.jpg?width=0&s=jaiD5Uqg-arWg2nDZ45bvw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cau-gay-binh-duong-713.jpg?width=768&s=YEtHKU_vI5MebPopuykA4g\" alt=\"cau gay binh duong.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cau-gay-binh-duong-713.jpg?width=260&s=dHfD24fZuA0V8gOc0TJNYw\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh người đàn ông gieo mình xuống sông - Ảnh cắt từ clip</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, ngày 15/11, một thanh niên 32 tuổi cũng chạy xe máy tới khu vực này rồi nhảy xuống sông mất tích.</p>

<p>Cầu Phước Hòa là di tích lịch sử ở tỉnh Bình Dương. Vào năm 1975, cây cầu bị Mỹ đánh sập. 