Người đàn ông tử vong nghi bị điện giật khi sạc điện thoại

Công an TP Dĩ An sáng nay (3/6) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong nghi bị điện giật khi sạc pin điện thoại.

Công an điều tra vụ việc anh V. nghi bị điện giật khi sạc pin điện thoại - Ảnh: A.X

Theo đó, khoảng chiều tối 2/6, anh P.V.V (sinh năm 1985, quê Tây Ninh) về phòng trọ trên đường số 8 (phường Dĩ An, TP Dĩ An) sau khi đi nhậu. Tới khoảng 19h cùng ngày, một người ở cùng dãy trọ thấy phòng anh V. mở cửa, xe để phía trước nên bước vào gọi anh ra dắt xe vào trong.

Khi lại gần, người hàng xóm phát hiện anh V. đã bất động, lưng dựa vào tường, khi dùng chân đụng vào người anh V thì bị điện giật.

Ngay sau đó, chủ trọ tới kiểm tra thì phát hiện trên ngực anh V. có chiếc điện thoại đang cắm dây sạc vào ổ điện, bị cháy sém, có mùi khét. Nghi nạn nhân bị điện giật nên chủ trọ đã ngắt nguồn điện, rút dây sạc điện thoại rồi trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng ghi nhận ngực phải và lòng bàn tay phải của bệnh nhân bỏng rất nặng, cơ thể không có tác động của ngoại lực.

Người dân sống tại dãy trọ cho hay, vào chiều 2/6, khu vực này có mưa lớn. Đến khoảng hơn 18h cùng ngày, khi trời đã tạnh mưa thì bất ngờ có một tiếng sét lớn làm nhiều người giật mình.

Xuân An