Người ngồi vỉa hè kiếm tiền triệu mỗi ngày ở TP tốt nhất châu Á

TP Hội An vừa vinh dự được tạp chí danh tiếng Travel and Leisure xướng danh là một trong những thành phố hàng đầu châu Á. Cuộc khảo sát cho các danh sách trong Giải thưởng Tốt nhất Thế giới năm nay được triển khai từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/02/2022. Với số điểm 91,73, thành phố Ubud của Indonesia đã bất ngờ vươn lên vị trí đầu bảng trong năm nay. Trước đó, Hội An cũng được Travel and Leisure nhiều lần vinh danh như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, thành phố hàng đầu châu Á năm 2020, top 10 thành phố châu Á năm 2018 và năm 2021 hay 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019…