Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tử vong sau đình chỉ công tác

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, người thân phát hiện ông V.V.T., nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên (An Giang) tử vong trong vườn nhà tại phường Mỹ Phước.

Vụ việc được trình báo cơ quan công an. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn tin từ UBND TP Long Xuyên cho biết, trước đó, Tổ kiểm tra của thành phố tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm về đất đai có liên quan đến ông V.V.T.

UBND TP Long Xuyên đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra dấu hiệu sai phạm; ông V.T.T. bị đình chỉ công tác.