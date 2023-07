Ngày 28/7, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã triển khai quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công thương.

Theo đó, ông Đô bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực.

Trụ sở Sở Công thương tỉnh Cà Mau. Ảnh: G.B

Trong thời gian còn đương nhiệm, ông Nguyễn Văn Đô bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực. Sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau tiến hành xác minh và xác định nội dung tố cáo là đúng.

Cụ thể, từ năm 2013 - 2021, ông Đô không kê khai thửa đất tại kênh Rạch Rập, P.8, TP.Cà Mau (diện tích 1.649 m2); thửa đất tại ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh (diện tích 18.330 m2); thửa đất tại ấp Tắc Thủ, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (diện tích 6.514,4 m2); 2 xe máy trị giá 63 triệu đồng; tiền bán điện mặt trời mái nhà hơn 700 triệu đồng.

Ông Đô mua tấm pin cùng các phụ kiện để xây lắp 2 hệ thống điện mặt trời mái nhà có giá trị theo báo cáo giải trình là 1,5 tỷ đồng nhưng không yêu cầu bên bán hàng hóa xuất hóa đơn.

Ngoài ra, ông Đô còn xây dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt trên một phần diện tích đất trồng lúa, nhưng không đăng ký biến động, không thực hiện chăn nuôi, trồng trọt...

Sau khi có kết quả xác minh, trước khi ông Đô nghỉ hưu (tháng 6/2023), chi bộ nơi ông sinh hoạt tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật cảnh cáo.