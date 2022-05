Nhà phố ở Long An thiết kế tân cổ điển, đẹp sắc sảo mà không rườm rà

Căn nhà phố ở TP.Tân An (Long An) do kiến trúc sư Văn Cảnh thiết kế trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Thời gian này, mọi thứ đều như chậm lại, người dân chỉ ở trong nhà nên ngôi nhà được thiết kế và gửi gắm vào đó cuộc sống tự do, khoáng đạt và cả sự sang trọng, tinh tế trong không gian.

Bên cạnh phong cách chủ đạo, kiến trúc sư cũng lồng ghép vào đó những sở thích của từng thành viên trong gia đình. Phòng ngủ bé trai cá tính, giống thế giới khoa học viễn tưởng. Phòng ngủ bé gái hài hòa, nhẹ nhàng. Trong khi đó, phòng ngủ master đong đầy nhiều cảm xúc, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về công trình này:

Ngôi nhà nằm trong khu đô thị mới, có sân trước đậu xe khá thẩm mỹ.

Khu vực trung tâm, diễn ra các hoạt động chung của cả gia đình. Nội thất tân cổ điển quý phái, đường nét sắc sảo. Phòng khách và bếp tạo thành chuỗi liền mạch trong không gian mở.

Màu trắng, be, nâu nhạt, xám và gỗ sáng kết hợp ăn ý, tạo nên bố cục màu sắc nhã nhặn.

Khu bếp+ăn rộng rãi, có cửa dẫn ra sân sau thoáng đãng. Tủ bếp trên màu trắng, tủ bếp dưới màu tối, vừa đẹp lại dễ vệ sinh, không bị ố màu nhanh do thức ăn, nước...

Phòng ngủ master cho bố mẹ, tủ quần áo thiết kế chữ L giúp tăng diện tích sử dụng, tận dụng được góc chết.

Ngoài tủ chữ L trong góc, ngay cửa ra vào cũng có 1 tủ kịch trần, cho nữ chủ nhân trưng bày túi xách hàng hiệu, cất trang phục, phụ kiện thật gọn gàng.

Diện tích nhà không lớn nhưng kiến trúc sư cố gắng bố trí công năng tiện nghi nhất có thể. Sảnh tầng 2 dẫn đến các phòng được bố trí thành không gian thư giãn, đọc sách và chơi nhạc.

Phòng bé trai gây ấn tượng như thế giới khoa học viễn tưởng.

Phòng cho bé gái không màu mè, diêm dúa nhưng thể hiện được sự nữ tính, nhẹ nhàng.

Tủ tường gắn hình du hành gia vũ trụ ấn tượng.

Phòng tắm gọn gàng, ngăn nắp.

Sân sau thành nơi thư giãn, chill và lấy sáng, lấy gió cho không gian bên trong.

Quỳnh Nga