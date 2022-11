Nhà phố rợp cây xanh như khu rừng nhiệt đới, tạo ra cuộc sống nhẹ nhõm và mát mẻ

Công trình nhà phố của gia đình chị Tuệ Khánh do kiến trúc sư Trung Nguyễn cùng cộng sự ở quận 4 (TP.HCM) thiết kế, thi công. Chị Tuệ Khánh cho biết, đây là ngôi nhà dạng ống điển hình ở đô thị, có diện tích 4,5x15m.

Đặc điểm nhà ống là chỉ có 1 mặt thoáng, hai bên bị bao bởi nhà hàng xóm. Vì vậy, nhóm thiết kế đã tạo khoảng thở, mở không gian thoáng cho nhà bằng giếng trời.

Trên giếng trời nhóm đặt tấm chắn cacbon trong để che mưa nhưng vẫn hấp thụ được ánh nắng. Ngoài ra, khu vực này còn lắp hệ lam sắt cao tầm 80-90cm để gió lùa mát mẻ.

Phần giếng trời chị trồng cây bàng Đài Loan – loại cây rễ cọc có thể trồng trong nhà. Chị mua cây bàng này khoảng 2,5 triệu đồng. Ban đầu cây thấp nhưng do sinh trưởng tốt nên sau thời gian ngắn, cây cao sắp đụng trần. Hàng ngày chị dành thời gian chăm sóc và tỉa cây. Loại cây này hay bị sâu đục thân, ngày nào chị cũng bắt sâu.

Công việc chăm cây đối với người “tay ngang” như chị khá vất vẻ nhưng đổi lại, chị cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Đôi khi, chị lên mạng tham khảo, nhờ mọi người làm trong lĩnh vực nông nghiệp tư vấn. Nhờ đó cây cối trong nhà luôn xanh tốt, um tùm như khu rừng nhiệt đới. Hệ thống cây xanh giúp lọc không khí, cản bụi và mang đến cho các thành viên sự dễ chịu tuyệt vời.

Do chị may mắn tìm được nhóm thiết kế có tâm, quá trình làm việc giữa hai bên rất hiểu ý nhau nên khi thi công, hình thực tế đạt 95% so với bản vẽ. Một số chi tiết nhỏ được chị hoàn thiện dần khi sinh sống.

Đơn giá thiết kế thời điểm năm 2018 chị làm là 550 nghìn đồng/m2. Nhà chị có tổng diện tích sàn 200m2, chi phí thiết kế khoảng 110 triệu đồng.

Hãy cùng VietNamNet tham quan công trình tuyệt đẹp này:

Nhóm kiến trúc sư dùng giếng trời để tạo khoảng thở cho nhà. Những phòng ngủ nhờ đó có thêm không gian xanh, khí tươi nhờ ban công ở giếng trời và cửa kính lớn. Phía dưới là mảnh vườn nhỏ trồng cây và có thể trồng rau.

Cầu thang khung sắt và những chiếc cầu nối các không gian với nhau.

Cây bàng đâm chồi, nảy lộc tạo ra sinh khí lớn cho nhà. Các tầng trên được ốp sàn gỗ màu nâu mát mẻ, dễ chịu. Phần ban công kiến trúc sư dùng gạch bông để tạo sự kín đáo, cản nắng cho nhà nhưng vẫn đảm bảo khí lưu thông.

Nhờ giải pháp này, ngôi nhà ống điển hình ở đô thị có nhiều mặt thoáng, xử lý triệt để vấn đề bí bách.

Phòng ngủ chill, nhìn ra là khoảng không rợp cây xanh.

Kiến trúc sư dùng giải pháp lệch tầng để tạo ra các không gian đối lập, thông thoáng và có thêm diện tích sử dụng.

Phòng khách đối diện phòng ngủ, đi qua "chiếc cầu" độc đáo. Lan can làm bằng sắt sơn đen tĩnh điện.

Thư viện đọc sách với nội thất tối giản. Kệ sách bằng gỗ kết hợp chân sắt ấn tượng. Bàn nhìn ra giếng trời, tạo độ rộng mở, tăng cảm xúc khi làm việc.

Phòng tắm nhiều ánh sáng với bể bơi thư giãn.

Quỳnh Nga