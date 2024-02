Người dân, du khách tham quan Tháp bà Ponagar ở Nha Trang dịp Tết. Ảnh: X.N.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, nhiều địa phương như tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, có lượng khách đông, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện, như hội Hoa Xuân, hội chợ ẩm thực, các tuyến đường ở TP Nha Trang được trang hoàng lộng lẫy, chào mừng người dân và du khách.

Bên cạnh đó, các khu du lịch, nghỉ dưỡng đưa ra nhiều chương trình đón Tết. Công suất phòng các cơ sở lưu trú đạt khoảng 80%, nhất là khu vực ven biển có công suất hơn 90%.

Thống kê trong những ngày Tết, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 190.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 26% so với Tết năm ngoái, trong đó, có hơn 40.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 879.5 tỷ đồng.

Thời tiết Nha Trang những ngày Tết khá đẹp để du khách có nhiều trải nghiệm ở phố biển. Ảnh: X.N.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết, đơn vị đã tăng cường nhân lực bố trí người trực điện thoại đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 0947.528.000 và *2258 (24/24) để tiếp nhận phản ánh của du khách và bố trí người trực tại Trạm thông tin Hỗ trợ Khách du lịch trên đường Trần Phú từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Đa số nhu cầu chung chủ yếu của khách đề nghị cung cấp thông tin về các khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí ở Nha Trang, tuyến đường, điểm thu đổi ngoại tệ...

TP Đà Lạt cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn dịp Tết. Ảnh: X.N.

Là địa phương giáp Khánh Hòa, toàn tỉnh Lâm Đồng đón lượng khách lớn. Nhiều điểm vui chơi, tham quan ở TP Đà Lạt thường đông đúc. Các khách sạn có lượng khách đặt phòng lớn, song không xảy ra tình trạng cháy phòng, một số nơi lưu trú còn đặt biển thông báo còn phòng.

Tại TP Đà Lạt trong 7 ngày Tết, thống kê đạt 238.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 61,90% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách lưu trú đạt 178.500 lượt. Còn khách quốc tế đạt 18.000 lượt, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm 2023, khách lưu trú đạt 17.100 lượt. Lượng khách nội địa đạt 220.000 lượt, tăng 58,73% so với cùng kỳ năm 2023, khách lưu trú đạt 161.400 lượt.

Mùa này, hoa anh đào nợ rộ ở Đà Lạt, nhiều người tìm tới chụp ảnh. Ảnh: X.N.

Để người dân và du khách an tâm hơn khi tới thành phố, ngành chức năng Đà Lạt đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi tới địa phương.