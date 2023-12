{"article":{"id":"2224223","title":"Nhan sắc hoa hậu '2 nhiệm kỳ' Phan Kim Oanh","description":"Trong bộ ảnh mới, 'Hoa hậu 2 nhiệm kỳ' Phan Kim Oanh khoe nhan sắc rạng rõ sau khi giảm cân.","contentObject":"<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673975750-7b2f2fe57352c10a8a28a1bc3cb4725b-1187.jpg?width=768&s=Q-7QiBzTak3yMwKENwtmTw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673975750-7b2f2fe57352c10a8a28a1bc3cb4725b-1187.jpg?width=1024&s=9kvOM_ImLd3JvlSe8bB91A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673975750-7b2f2fe57352c10a8a28a1bc3cb4725b-1187.jpg?width=0&s=Q-MDqc_EiGF7as4s-zp8eQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673975750-7b2f2fe57352c10a8a28a1bc3cb4725b-1187.jpg?width=768&s=Q-7QiBzTak3yMwKENwtmTw\" alt=\"z4951673975750 7b2f2fe57352c10a8a28a1bc3cb4725b.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673975750-7b2f2fe57352c10a8a28a1bc3cb4725b-1187.jpg?width=260&s=6fMbWhbxd7ll-QUNoteYew\"></picture>

<figcaption>Hoa hậu Phan Kim Oanh mới được bổ nhiệm thêm 1 năm nhiệm kỳ Mrs Grand International. Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc, chưa có tiền lệ nào hoa hậu được gia hạn thêm như vậy. Vừa trở về từ Myanmar, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ bộ ảnh mới.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673955140-3e5e1a4360d21b76321f479fa4c0efa0-1188.jpg?width=768&s=O19ED6VYTYGYfhggtTQ_fA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673955140-3e5e1a4360d21b76321f479fa4c0efa0-1188.jpg?width=1024&s=Yblz7jd_ncGS1RDmRr9WnA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673955140-3e5e1a4360d21b76321f479fa4c0efa0-1188.jpg?width=0&s=jQ99x6RGRm8bsDerVTc1lA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673955140-3e5e1a4360d21b76321f479fa4c0efa0-1188.jpg?width=768&s=O19ED6VYTYGYfhggtTQ_fA\" alt=\"z4951673955140 3e5e1a4360d21b76321f479fa4c0efa0.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673955140-3e5e1a4360d21b76321f479fa4c0efa0-1188.jpg?width=260&s=63iu1QtY3iSL9Xpgl5-9PA\"></picture>

<figcaption>

<p> Phan Kim Oanh gầy hơn nhiều so với thời điểm một năm trước.</p>

</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673967558-cb5958effba824c6bc4c0e9cfbf9ab88-1189.jpg?width=768&s=J_KOMbWvu2PwERjy78A4YQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673967558-cb5958effba824c6bc4c0e9cfbf9ab88-1189.jpg?width=1024&s=IzGt4D1uP02l3xm-T-2SUQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673967558-cb5958effba824c6bc4c0e9cfbf9ab88-1189.jpg?width=0&s=7xKAjXU_ph7P1CFx-pPoaw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673967558-cb5958effba824c6bc4c0e9cfbf9ab88-1189.jpg?width=768&s=J_KOMbWvu2PwERjy78A4YQ\" alt=\"z4951673967558 cb5958effba824c6bc4c0e9cfbf9ab88.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673967558-cb5958effba824c6bc4c0e9cfbf9ab88-1189.jpg?width=260&s=pca5RmSnCjUuLrtU5GBfLg\"></picture>

<figcaption>Hoa hậu cho biết, vì được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ hoa hậu nên càng phải chỉnh chu mỗi lần xuất hiện. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954127-0db7fb7c3a1c9d0427da9a5f14874660-1190.jpg?width=768&s=G1bDtWE7PVEB8Pd-8V8baw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954127-0db7fb7c3a1c9d0427da9a5f14874660-1190.jpg?width=1024&s=oHNiqwv7p42JF-4256HcEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954127-0db7fb7c3a1c9d0427da9a5f14874660-1190.jpg?width=0&s=3ENmdLRAIiMPTl9qdtf2Qg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954127-0db7fb7c3a1c9d0427da9a5f14874660-1190.jpg?width=768&s=G1bDtWE7PVEB8Pd-8V8baw\" alt=\"z4951673954127 0db7fb7c3a1c9d0427da9a5f14874660.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954127-0db7fb7c3a1c9d0427da9a5f14874660-1190.jpg?width=260&s=2HE-RbDLVW_cLWVg2G8OBw\"></picture>

<figcaption>\"Tôi nghĩ nhiều chị em phụ nữ cũng ám ảnh với cân nặng của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải ăn uống, giảm cân một cách khoa học”, Phan Kim Oanh chia sẻ.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954809-97dc6ab8066fa5b8d15bf276ba89e339-1191.jpg?width=768&s=hrjPFlR57MCsItrSQFTdLA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954809-97dc6ab8066fa5b8d15bf276ba89e339-1191.jpg?width=1024&s=yFKvCmlkw10tB9nBShU2yA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954809-97dc6ab8066fa5b8d15bf276ba89e339-1191.jpg?width=0&s=q_oaGFS5Mf68__L39tN2rA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954809-97dc6ab8066fa5b8d15bf276ba89e339-1191.jpg?width=768&s=hrjPFlR57MCsItrSQFTdLA\" alt=\"z4951673954809 97dc6ab8066fa5b8d15bf276ba89e339.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673954809-97dc6ab8066fa5b8d15bf276ba89e339-1191.jpg?width=260&s=k2c6Fc_tvPkeq9xg0OVlqA\"></picture>

<figcaption>Không chỉ là một hoa hậu đương nhiệm, Hoa hậu Phan Kim Oanh còn là một doanh nhân, kiêm diễn viên. Đặc biệt, cô còn là “nàng thơ” của đạo diễn Bình Trọng. Vào các dịp cuối năm, đạo diễn Bình Trọng sẽ thực hiện series \"Làng ế vợ\" và \"Đại gia chân đất\". Hoa hậu Phan Kim Oanh liên tục tham gia vào dự án này.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673952134-caeed281b90a2f28d6d0c303b87c803d-1192.jpg?width=768&s=LgJbrV4hXypb5YUNE0ZCPw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673952134-caeed281b90a2f28d6d0c303b87c803d-1192.jpg?width=1024&s=1IklTjIC5rR4yMDMXxLz3Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673952134-caeed281b90a2f28d6d0c303b87c803d-1192.jpg?width=0&s=RsEu70eXVSgXj-Ujh9yRMw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673952134-caeed281b90a2f28d6d0c303b87c803d-1192.jpg?width=768&s=LgJbrV4hXypb5YUNE0ZCPw\" alt=\"z4951673952134 caeed281b90a2f28d6d0c303b87c803d.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673952134-caeed281b90a2f28d6d0c303b87c803d-1192.jpg?width=260&s=fsTSv8p8T5PGps5zGwNYZA\"></picture>

<figcaption>Tuy nhiên, thời điểm đạo diễn Bình Trọng bấm máy quay lại trùng lịch với thời gian cô tham gia Mrs Grand International 2023. Vì thế, chân dài họ Phan đã phải từ chối, bỏ lỡ dự án phim. Điều này khiến hoa hậu họ Phan khá tiếc nuối.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673934545-4e3a96981222fd65910bc8bd60f0ac56-1193.jpg?width=768&s=2LA0_IjJNsLYzr9Uq4tQ-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673934545-4e3a96981222fd65910bc8bd60f0ac56-1193.jpg?width=1024&s=fzphJ6-4Zg8ueSVsFYQQJw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673934545-4e3a96981222fd65910bc8bd60f0ac56-1193.jpg?width=0&s=KFAx4ErJCu4rNxOpHCFy6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673934545-4e3a96981222fd65910bc8bd60f0ac56-1193.jpg?width=768&s=2LA0_IjJNsLYzr9Uq4tQ-w\" alt=\"z4951673934545 4e3a96981222fd65910bc8bd60f0ac56.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4951673934545-4e3a96981222fd65910bc8bd60f0ac56-1193.jpg?width=260&s=EQfgpPCeV16Ao-WC3GvrXg\"></picture>

<figcaption>Cô cho biết, hiện tại đang tất bật với nhiều dự án. Cô vừa hoàn tất thủ tục cấp phép để tổ chức cuộc thi Mrs Earth VietNam 2024.</figcaption>

</figure>

