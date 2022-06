Nhậu xong, thanh niên đưa bé gái vào nhà nghỉ để xâm hại

Ngày 4/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) khởi tố bị can, bắt giam Hồ Tấn Thành (20 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ) để điều tra hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bị can Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, qua mạng xã hội, Thành quen biết với một bé gái 15 tuổi ở xã Long Kiến. Hôm 21/2, Thành rủ bé gái đi nhậu với nhóm bạn ở cùng xã. Tàn cuộc, Thành đưa bé gái vào nhà nghỉ để “tâm sự”.

Tại đây, thanh niên này đã nhiều lần xâm hại bé gái. Đến tối, Thành chạy xe máy đưa nạn nhân về nhà thì bị gia đình bé gái phát hiện.

Gia đình bé gái đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi phạm tội.

T.Chí