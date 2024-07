Ngày 12/7, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tình huống giả định là xuất hiện bão mạnh, có khả năng làm tốc mái phân xưởng sửa chữa điện tự động. Ban chỉ huy diễn tập đã trao đổi, thảo luận thống nhất đưa ra phương án tối ưu trong chỉ huy điều hành, chuẩn bị nhân lực, vật lực, phương tiện, hậu cần để ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả và giảm thiểu tối đa thiệt hại do sự cố.

Quán triệt các tình huống trước khi diễn tập

Ban chỉ huy đã chỉ đạo đạo lực lượng xung kích của các phòng, phân xưởng thực hiện che đậy, chằng, chống thiết bị, máy móc, kho, xưởng; đồng thời tập trung gia cố mái tôn cho khu nhà xưởng phân xưởng sửa chữa điện tự động để tránh tốc bay mái tôn, ảnh hưởng đến máy móc, thiết bị và con người. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, với sự phối hợp giữa các bộ phận, các thành viên trong đội xung kích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng phương án đề ra.

Kết quả, buổi diễn tập đã thành công, bảo đảm khối lượng và chất lượng công việc đúng theo kế hoạch; tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã họp đánh giá, nhận xét những vấn đề được và chưa được; qua đó rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tổ chức giằng bao cát phòng chống tốc mái

Diễn tập là hoạt động thường niên của Nhiệt điện Bà Rịa trước mùa mưa bão. Qua hoạt động này, đơn vị muốn nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tăng cường tính chủ động của cán bộ, công nhân viên của công ty trong công tác ứng phó, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Đồng thời, hoạt động góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao kỹ năng ứng phó, giải quyết kịp thời các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ khi có mưa, bão xảy ra, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và bảo đảm an toàn.

Vĩnh Phú