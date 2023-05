Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino khiến thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào đợt cao điểm nắng nóng các tháng 5, 6, 7.

Để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2023, công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chủ động lập kế hoạch, theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí; dự phòng đủ lượng dầu DO theo định mức để chủ động nguồn nhiên liệu; kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành; thực hiện chuyển đổi nhiên liệu an toàn, tối ưu theo tình hình cấp khí và nhu cầu của hệ thống điện.

Từ ngày 13/4/2023 đến nay, các tổ máy của nhà máy điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4 thường xuyên vận hành dầu để đáp ứng nhu cầu phụ tải vào các giờ cao điểm trong ngày. Theo báo cáo của công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, việc vận hành bằng dầu DO diễn ra an toàn, ổn định. Sản lượng điện chạy dầu của các nhà máy tính đến hết ngày 16/5 là 204 triệu kWh, đã tiêu thụ khoảng 41.688m3 dầu DO. Theo nhu cầu cung ứng điện, các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ phải tiếp tục vận hành theo phương thức Daily Star/Stop (khởi động ngừng máy trong ngày) với tổng số lần khởi động tính từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 230 lần.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã dự phòng đủ lượng dầu DO theo định mức để chủ động nguồn nhiên liệu

Ngoài ra, từ cuối năm 2022, trước dự báo tình hình căng thẳng về cung ứng điện, công ty đã chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng, vật tư dự phòng chiến lược các tổ máy, trạm điện. Nhiệt điện Phú Mỹ cũng triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy; đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật; khai thác hiệu quả phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS, nhật ký vận hành điện tử, áp dụng RCM vào công tác sửa chữa lớn, nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa thường xuyên… Bên cạnh đó, các phân xưởng tăng cường kỷ luật vận hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị tại chỗ để phát hiện xử lý kịp thời các bất thường, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động và an toàn môi trường.

Đại diện Nhiệt diện Phú Mỹ cho biết, sản lượng điện sản xuất của công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tính đến hết ngày 11/5/2023 là 3,82 tỷ kWh, đạt 35,28% kế hoạch năm 2023. Đồng thời, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như: hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiệt... đều đạt theo chỉ tiêu kế hoạch EVNGENCO3 giao. Công ty đang nỗ lực thi đua để hướng đến đạt mốc sản lượng điện tích lũy là 330 tỷ kWh, dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2023.

Theo kế hoạch trong năm 2023, Nhiệt điện Phú Mỹ sẽ thực hiện 5 công trình sửa chữa lớn các tổ máy của nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng. Do đó, công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa giữ vững sản xuất, vừa đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ các công trình sửa chữa, đồng thời hoàn thành tốt chủ đề năm 2023 “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” và các nhiệm vụ, chỉ tiêu được tổng công ty giao.

Vĩnh Phú