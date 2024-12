Về thành tích tập thể, Transerco có 4 đơn vị được vinh danh, gồm: Xí nghiệp xe buýt Yên Viên, Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, Trung tâm Tân Đạt.

Ngoài giải thưởng tập thể, các đơn vị của Transerco cũng có những cái nhân lái xe được vinh danh. Đó là lái xe Trần Đức Ngọc (Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội), Phạm Nam Sản (Trung tâm Tân Đạt), Đỗ Đức Cương (Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu).

Transerco luôn tiên phong cho các giải pháp lái đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách

Đại diện một đơn vị được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Vô lăng vàng 2024, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Xí nghiệp Xe bus Yên Viên cho biết, năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp Xí nghiệp đạt giải thưởng này do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Kết quả này là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của cả tập thể, đặc biệt là hơn 200 tài xế đang làm việc tại đơn vị, đang ngày đêm "yêu xe như con, quý xăng như máu", tận tâm phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng Thủ đô.

Ngoài ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của đội ngũ lái xe, Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên còn lập bộ phận an toàn giao thông để thường xuyên theo dõi, quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện và tăng cường giám sát hành trình lắp trên xe. Việc này giúp đơn vị có thể cảnh báo tức thời các vi phạm của tài xế, phương tiện, từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, Giải thưởng Vô lăng vàng là giải thưởng duy nhất ở cấp quốc gia nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh thành quả lao động xuất sắc, đặc biệt là trong công tác bảo an toàn giao thông của đội ngũ lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải.

Ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tôn vinh tập thể cá nhân tại giải thưởng Vô lăng vàng 2024

Ông Thành chia sẻ, ngành vận tải là mạch máu của nền kinh tế và đội ngũ lái xe là những tế bào sống, ngày đêm vận hành dòng chảy liên tục đó. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Trong đó, các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe giữ vai trò then chốt.

Sự tiên phong của các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào phương tiện, công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác quản lý, tổ chức đào tạo bài bản, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ lái xe. Những sáng kiến và sự quan tâm sâu sát của các doanh nghiệp chính là nền tảng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời xây dựng ngành vận tải Việt Nam hiện đại và an toàn.

Thùy Linh