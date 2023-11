Trong khuôn khổ hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 41 (APCCA 41), các đại biểu đã thảo luận các chuyên đề. Trong đó, chuyên đề “Khó khăn, thách thức và giải pháp trong công tác trại giam hiện nay” đã được thảo luận sôi nổi với nhiều thông tin giá trị.

Tham luận của đoàn Việt Nam tại hội nghị nêu rõ, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Cục Cảnh sát quản lý trại giam đang triển khai đồng bộ các dự án tổng thể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, trang bị phương tiện, thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ cho các trại giam, phục vụ công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân; góp phần từng bước hiện đại cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tác chiến trong các tình huống đột xuất, bảo đảm an ninh, an toàn trại giam; đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường thực hiện chế độ chính sách về ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị APCCA. Ảnh: Tuấn Đạt

Chính phủ đề ra nhiều chủ trương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chương trình, kế hoạch trong công tác thi hành án phạt tù; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan phức tạp, không để đối tượng lợi dụng dịch bệnh gây mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Đoàn Nhật Bản cho biết những kết quả, thành tựu trong công tác trại giam ở Nhật Bản, trong đó, tình hình tội phạm và số lượng phạm nhân đến trại giam tại Nhật Bản có xu hướng giảm. Đây là kết quả của việc nỗ lực đề ra các chính sách, kế hoạch, biện pháp nhằm ngăn ngừa tái phạm… Bên cạnh đó, tại Nhật Bản cũng chú trọng tới việc quản lý, giáo dục đối với phạm nhân chưa thành niên và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng phù hợp với đặc điểm nhân thân của đối tượng quản lý.

Đại diện Đoàn đại biểu Brunei trình bày tham luận cho biết, Brunei đã có nhiều sáng kiến, ứng dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý trại giam, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và hỗ trợ phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tái phạm tội.

Đoàn Singapore chia sẻ về công tác quản lý trại giam trong đó có chương trình “Chiếc nơ vàng” được tổ chức hàng năm là một chương trình rất nổi tiếng, với nhiều giá trị nhân văn, nhằm xây dựng nguồn lực ổn định cho các chương trình giúp đỡ phạm nhân sau khi hết án, mở ra cơ hội tái hoà nhập cộng đồng cho họ.

Tham luận của đoàn Hàn Quốc đã gây được ấn tượng về nỗ lực cải thiện môi trường giam giữ nhằm đảm bảo sức khoẻ cho phạm nhân. Đặc biệt, với những chính sách mới nhằm giảm tải tình trạng quá tải trong công tác giam giữ như: áp dụng các biện pháp không giam giữ và mở rộng hệ thống tạm tha hoặc xây dựng những chương trình cho phạm nhân chưa thành niên có thể tiếp tục duy trì việc học tập ở trong cơ sở cải huấn.

Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là APCCA) là cơ chế họp thường niên và luân phiên của Cục trưởng Cục quản lý trại giam các nước trong khu vực nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác quản lý trại giam của mỗi quốc gia, mở rộng quan hệ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giao lưu văn hóa và có nhiều cơ hội để hiểu biết nhau hơn.

Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên năm 1980, đến năm 2023 có 34 Cơ quan quản lý giam giữ thành viên chính thức ở 25 quốc gia và đã trải qua 40 kỳ Hội nghị ở các nước khác nhau trong khu vực.

Hội nghị APCCA 41 do Bộ Công an đăng cai, giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia, 3 tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan báo chí trong và 18 cơ quan ngoại giao tham dự. Đây là lần thứ hai Bộ Công an đăng cai tổ chức.