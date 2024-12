Liên tục nhận giải thưởng CSI Award trong nhiều năm liền, Nhựa Bình Minh đã khẳng định vị thế là đơn vị tiêu biểu của ngành nhựa trong công tác phát triển bền vững. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Cân bằng được hiệu quả kinh doanh lẫn phát triển bền vững

Những năm gần đây, ngành nhựa Việt Nam luôn liên tục cải tiến công nghệ và sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển xanh của Việt Nam và thế giới.

Trước những thách thứ đó, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua. Song song với đó, công ty vẫn kiên định với chiến lược phát triển bền vững theo định hướng Xanh toàn diện và ESG 4 Plus (Hướng đến phát thải ròng bằng không - Set Net Zero; Phát triển xanh - Go Green; Giảm bất bình đẳng - Reduce Inequality; Thúc đẩy hợp tác - Embrace Collaboration; Công bằng - Fairness; Minh bạch - Transparency), tạo nên sự cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững. Thành quả này càng khẳng định sự đúng hướng trong chiến lược phát triển dựa trên tiêu chuẩn ESG 4 Plus, khẳng định vị thế hình mẫu của doanh nghiệp trong ngành nhựa.

Tại lễ vinh danh vừa qua, Nhựa Bình Minh - đơn vị dẫn đầu ngành nhựa vật liệu xây dựng Việt - được vinh danh tại Top 100 CSI Award, đánh dấu năm thứ 6 nhận giải thưởng này.

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2024 (CSI) được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững trên các khía cạnh toàn diện: hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường.

Trước đó, Nhựa Bình Minh đã đạt nhiều giải thưởng danh giá liên quan đến thương hiệu, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp xanh… Gần đây nhất, tháng 7/2024, tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2024, công ty vinh dự được trao tặng giải thưởng “Vì tương lai xanh” trong hạng mục “Doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2024”.



Chú trọng phát triển "sản phẩm xanh"

Khởi đầu của thành công đến từ các sản phẩm chất lượng. Nhựa Bình Minh là đơn vị tiên phong trong ngành nhựa - vật liệu xây dựng thành lập hội đồng phát triển bền vững. Công ty chú trọng phát triển và tăng tỷ trọng "sản phẩm xanh" thông qua việc duy trì chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất, không chỉ về tuổi thọ hay đặc tính sử dụng mà còn về sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng.

Công ty đã và đang phát triển sản phẩm có mức phát thải thấp, bằng cách chọn nguyên liệu thân thiện với môi trường (không sử dụng nguyên liệu PVC có nguồn gốc từ than và acetylene) từ các nhà cung cấp uy tín và giảm phát thải CO2 trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, Nhựa Bình Minh cũng đẩy mạnh phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao (HVA) để hỗ trợ xu hướng phát triển toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, cơ sở hạ tầng và tăng trưởng xanh.

Các sản phẩm tiêu biểu như ống PVC-U, PP-R và HDPE được nhiều đối tác và khách hàng đón nhận, khẳng định vị thế các dòng sản phẩm xanh của doanh nghiệp trên thị trường. Những sản phẩm này không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Nhựa Bình Minh không ngừng cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Với những ưu điểm vượt trội, tại Việt Nam, Nhựa Bình Minh còn là doanh nghiệp tiên phong đạt chứng chỉ WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) của Vương quốc Anh.

Các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện ống nhựa đã được chứng minh không chứa kim loại có hại cho sức khỏe người tiêu dùng và an toàn trong quá trình dẫn nước sạch để uống. Đây không chỉ là bước tiến về mặt công nghệ mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của công ty đối với sức khỏe cộng đồng.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn bền vững

Với chiến lược phát triển bền vững theo định hướng Xanh toàn diện và ESG Plus, Nhựa Bình Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo đó, trong hoạt động sản xuất, Nhựa Bình Minh đã thay thế, cải tiến các hệ thống động cơ cũ bằng các hệ thống động cơ sử dụng biến tần - servo tiết kiệm điện, hiệu suất cao. Thay thế các hệ thống đèn cao áp cũ hiệu suất thấp bằng các đèn LED tiết kiệm điện.

Các máy lạnh chạy gas được thay bằng máy lạnh làm mát bằng nước cho các tủ điện điều khiển, giảm điện năng tiêu thụ.

Việc sử dụng robot và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số là những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Nhựa Bình Minh

Quá trình chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững. Điểm nhấn trong nỗ lực này là việc nghiên cứu và triển khai cánh tay robot tự động hóa sản xuất phụ tùng ống nhựa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường.

Những nỗ lực này giúp Nhựa Bình Minh thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo.

Công ty cũng xây dựng, thực hiện các chính sách, quy định thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ, trong đó có thông báo cam kết về phát triển bền vững của doanh nghiệp cho các nhà cung cấp và yêu cầu cam kết tuân thủ.

Ngoài các giải pháp và sáng kiến bảo vệ môi trường, ở khía cạnh trách nhiệm xã hội và cộng đồng, Nhựa Bình Minh đặc biệt quan tâm đến cải thiện chất lượng nước sạch qua dự án "Thương nguồn nước - Yêu tương lai".

Nhựa Bình Minh chú trọng đến sức khỏe cộng đồng và bảo vệ tài nguyên nước thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cùng các chương trình xã hội ý nghĩa. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Tính đến tháng 6/2024, công ty đã hỗ trợ các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Yên bằng việc cung cấp tổng cộng 19.200m ống PVC-U và 9.700m ống HDPE phục vụ cho 1.257 hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng nước sạch ở những vùng khó khăn.

Với các hoạt động nêu trên, một lần nữa Nhựa Bình Minh chứng minh những nỗ lực bền bỉ trong việc cải tiến chất lượng đi đôi chiến lược phát triển bền vững bằng hiện thực hóa cam kết thực hiện ESG. Từ đó, tạo ra giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Chính phủ.

Quốc Tuấn