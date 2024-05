Theo anh Lê Quốc V., nhân viên kỹ thuật của một gara chuyên sửa xe Đức chia sẻ: "Dấu hiệu nhận biết lỗi ECU trên các dòng xe Mercedes cũ khá đơn giản như đèn báo trên bảng đồng hồ nhấp nháy hoặc sáng liên tục, xe bị giật khi tăng tốc, khó khởi động, tắt máy đột ngột,...". Khi gặp các tình huống này, người dùng nên mang xe đến các gara uy tín hoặc xưởng dịch vụ của Mercedes để kiểm tra và sửa chữa để xe có thể hoạt động ổn định và an toàn.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã mở đợt triệu hồi các dòng xe có liên quan do vấn đề lỗi túi khí, kéo dài từ 20/11/2021-31/12/2028. Nguyên nhân được xác định là do bộ bơm khí có nguy cơ bị ẩm theo thời gian, trong điều kiện thời tiết mưa nhiều. Trường hợp xe gặp tai nạn, hệ thống túi khí kích hoạt có khả năng làm bộ bơm khí bị vỡ, túi khí có thể không hoạt động hiệu quả dẫn đến những rủi ro cho người ngồi trong xe.

Lỗi túi khí tưởng chừng như không quan trọng nhưng lại rất nguy hiểm nếu không may xảy ra sự cố. Với những khách hàng sở hữu các mẫu xe Mercedes đời cũ như C-Class và GLK sản xuất từ năm 2007-2012, R-Class, GL 450, ML 350,... sản xuất từ năm 2004-2012 rất dễ gặp trường hợp lỗi túi khí này.

Để khắc phục hiệu quả khi gặp tình trạng trên, người dùng nên mang xe đến các gara để chẩn đoán chính xác qua các thiết bị chuyên dụng. Việc sớm phát hiện và sửa chữa các lỗi liên quan đến module trợ lái không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm lái mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Lỗi liên quan tới module trợ lái khá phổ biến trên các dòng xe Mercedes đời cũ được người dùng phản ánh. Lỗi này chủ yếu do jack cắm kết nối với module điều khiển trợ lực lái điện của xe bị ngấm nước, nguyên nhân do đầu nối không được bịt kín. Điều này làm gián đoạn quá trình truyền tải tín hiệu đến thiết bị trợ lực lái gây ra hiện tượng hoạt động không ổn định.

Hệ thống dàn lạnh hoạt động không hiệu quả

Hệ thống điều hoà trên những dòng xe Mercedes cũ có thể gặp phải một số lỗi phổ biến ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát và sự thoải mái của người sử dụng. Một trong những vấn đề thường gặp là khả năng làm lạnh kém hoặc tốc độ quạt gió hoạt động thất thường, có tiếng kêu. Nguyên nhân có thể do gas điều hoà bị hết hoặc rò rỉ hoặc do bộ phận dàn lạnh bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn. Điều này cũng có thể do bộ lọc không khí bị bẩn, làm giảm khả năng lọc và lưu thông không khí trong xe.

Ảnh minh hoạ hệ thống điều hoà trên xe Mercedes. Ảnh: Mercedes Global

Thêm vào đó, hư hỏng ở máy nén cũng là một vấn đề thường gặp khiến cho hệ thống không thể nén khí gas hiệu quả, dẫn đến hiệu suất làm lạnh thấp. Các vấn đề điện cũng có thể gây ra sự cố cho hệ thống điều hoà, chẳng hạn như cảm biến nhiệt độ hỏng hay chập bảng mạch điều khiển.

Để xử lý những vấn đề này, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các trung tâm sửa chữa uy tín. Việc nạp gas điều hoà, vệ sinh dàn lạnh, thay thế bộ lọc không khí và sửa chữa các hư hỏng điện là cần thiết để đảm bảo hệ thống điều hoà hoạt động trơn tru và hiệu quả.