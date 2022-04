Những cách tăng tốc điện thoại Android đơn giản, hiệu quả nhất

Dọn dẹp thiết bị

Điện thoại của bạn chạy chậm có thể là do bộ nhớ sắp đầy. Nếu smartphone đạt hơn 80% dung lượng lưu trữ, bạn nên dành thời gian tìm, lọc và xóa các tệp không cần thiết.

Cách tăng tốc điện thoại Android đơn giản, hiệu quả

Hầu hết các nhà sản xuất đều có cách để nhanh chóng tối ưu hóa không gian lưu trữ. Trên điện thoại Samsung, bạn sẽ thấy tùy chọn Chăm sóc thiết bị (Device Care) để xóa các tệp cũ. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng Tệp của Google để nhanh chóng xóa bộ đệm ứng dụng và các tệp không cần thiết.

Gỡ các app không sử dụng

Ngoài việc tiêu tốn dung lượng lưu trữ, các app không sử dụng có thể chạy ngầm gây ảnh hưởng đến độ mượt và thời lượng pin của thiết bị. Vì vậy, bạn nên xóa những ứng dụng không sử dụng hoặc không cần thiết để có thêm dung lượng trống, tăng tốc độ hiệu năng.

Tăng tốc độ hoạt ảnh

Việc tăng tốc độ hoạt ảnh sẽ giúp đồ họa hoàn thành nhanh hơn, điều này mang lại cảm giác hiệu suất hệ thống được cải thiện.

Đầu tiên bạn cần bật Bật chế độ nhà phát triển trên Android. Đi tới Cài đặt>Thông tin thiết bị>Số hiệu bản tạo.

Sau đó bạn quay lại chọn Cài đặt> Cài đặt cho người phát triển. Tại đây có ba tùy chỉnh: Tỷ lệ hoạt ảnh cửa sổ, Tỷ lệ hoạt ảnh chuyển tiếp, Tỷ lệ thời gian của bộ hiệu ứng động .

Theo mặc định, tốc độ hoạt ảnh được cài là 1x. Bạn có tùy chọn để tắt hoạt ảnh, tăng tốc độ bằng cách chọn 5x, hoặc giảm tốc độ bằng cách đặt các giá trị giữa 1.5x và 10x.

Khởi động lại điện thoại

Khởi động lại điện thoại là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện hiệu suất. Mặc dù hệ thống quản lý bộ nhớ của Android hoạt động khá tốt và hầu hết các điện thoại đều có đủ RAM, việc khởi động lại có thể giải phóng tài nguyên đang được sử dụng để chạy các ứng dụng nền.

Bạn nên khởi động lại điện thoại ít nhất một lần một tuần, nếu bạn nhận thấy điện thoại chạy chậm giữa các lần khởi động lại, hãy tăng tần suất lên 3-4 lần/tuần.

Sử dụng các ứng dụng phiên bản Lite

Google và một số nhà phát triển khác cung cấp các ứng dụng phiên bản Lite hoặc Go để chạy trên các thiết bị Android cấu hình thấp, bộ nhớ và RAM hạn chế, đây là những lựa chọn thay thế tiết kiệm dung lượng hơn so với phiên bản đầy đủ.

Hiện tại, Google cung cấp các phiên bản Lite của một số ứng dụng, bao gồm Google Go, Camera Go, Assistant Go và Maps Go. Bạn cũng sẽ tìm thấy các phiên bản Lite của các ứng dụng phổ biến khác trên Google Play như Twitter, Spotify, Skype và Facebook.

Cập nhật phần mềm mới nhất

Google luôn tối ưu hóa hệ điều hành Android với mỗi bản phát hành mới. Nâng cấp lên phiên bản Android mới nhất giúp giải phóng tài nguyên hệ thống trên thiết bị của bạn, do đó, có thể giúp tải ứng dụng nhanh và thiết bị chạy mượt hơn.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu bạn đã làm tất cả những cách trên mà vẫn chưa thấy hiệu quả thì có thể bạn nên thử khôi phục cài đặt gốc của thiết bị. Đây là cách hiệu quả để cải thiện hiệu suất. Về cơ bản, nó khôi phục thiết bị về trạng thái như khi mới mua và xóa tất cả dữ liệu của bạn.

Nếu bạn đã sẵn sàng khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Android của mình, hãy đảm bảo tạo bản sao lưu tất cả dữ liệu cần thiết. Khi hoàn thành cài đặt điện thoại, hãy sắp xếp và lựa chọn chỉ tải xuống những ứng dụng thực sự cần thiết.

Hương Dung (Theo Android Police)