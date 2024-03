Một trong những dự án lớn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn triển khai tại Vĩnh Phúc là khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, quy mô giai đoạn 1 là 15ha. Dự án thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.668 tỷ đồng.

Sau giai đoạn 1, dự án về cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như san nền, điện, nước, giao thông, cây xanh, trường mầm non.

Giai đoạn 2, chủ đầu tư sẽ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cũng như phần thô công trình nhà ở kết hợp thương mại nằm ở hai bên đường tỉnh lộ 304.

Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ảnh: Nhị Tiến

Một số hạng mục đã xây xong phần thô nhưng rồi bị bỏ hoang. Ảnh: Nhị Tiến

Bên trong một ngôi nhà chưa hoàn thiện tại dự án nhà ở Phúc Sơn. Ảnh: Nhị Tiến

Trong 98,3ha đất nhà ở đô thị và dịch vụ thương mại, diện tích thuộc thị trấn Thổ Tang của dự án là khoảng 27,24ha, diện tích thuộc xã Vĩnh Sơn khoảng 2,21ha và nhiều nhất là diện tích thuộc xã Thượng Trưng, khoảng 68,84ha.

Đất chức năng nhà ở, thương mại bao gồm khu dân cư cũ, khu cơ quan cũ và mới của dự án là 16,4ha, trong đó, 10,74ha thuộc thị trấn Vĩnh Tường và 5,71ha thuộc xã Thượng Trưng.

Theo tìm hiểu của PV. VietNamNet, một số hộ dân nằm trong giai đoạn 2 tại khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Việc Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị bắt khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng.

Anh Vũ Văn H. - người mua đất tại dự án từ năm 2016 - chia sẻ: "Tôi cũng chưa biết lý do tại sao chưa được cấp sổ đỏ. Khi hỏi phía công ty, họ trả lời rằng cơ sở hạ tầng chưa xong nên chưa được cấp. Khi biết Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt, tôi rất hoang mang và như ngồi trên đống lửa, không biết khu đất mình mua sẽ được giải quyết như thế nào?”.

Nhà anh Vũ Văn H. - một trong những hộ dân chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: Nhị Tiến

"Khi xảy ra sự việc, chúng tôi cũng chỉ còn biết tin tưởng vào pháp luật và hy vọng điều may mắn tới” - anh D. - một người dân chưa được cấp sổ đỏ trong dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, bày tỏ.

Một dự án nghìn tỷ khác do Tập đoàn Phúc Sơn của ông Nguyễn Văn Hậu đầu tư cũng đang nằm bất động là dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Dự án này do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sông Hồng Thăng Long chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn năm 2019.

Dự án gồm khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 186ha. Phần đô thị đang trong quá trình xây dựng có diện tích gần 93ha. Dự án này nằm trên địa bàn các xã: Yên Lập, Tân Tiến và Lũng Hòa thuộc huyện Vĩnh Tường.

Dù khu chợ này đã được xây dựng bài bản, đồng bộ nhưng vẫn vắng bóng tiểu thương.

Dãy nhà thuộc dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Ảnh: Nhị Tiến

Con đường trước chợ rất đẹp. Ảnh: Nhị Tiến

Tuy nhiên, chợ đầu mối lại vắng bóng người mua, người bán. Ảnh: Nhị Tiến

Theo quan sát, chỉ có một vài ki ốt được tiểu thương thuê lại để kinh doanh dù con đường trước chợ rất đẹp và đông người qua lại.

"Đoạn đường này rất đông người qua lại, đặc biệt là vào chiều tối, nhưng tiểu thương ở dưới Thổ Tang không qua đây buôn bán. Dãy chợ chỉ có khoảng 4 nhà mở cửa hàng kinh doanh”, chị B., một tiểu thương tại đây, cho biết.

Khi được hỏi lý do, chị B. nói: “Lúc mới thành lập, các ki ốt được cho mượn miễn phí. Tuy nhiên, sau 6 tháng, họ phải mua. Do tiền phí mua ki ốt quá đắt nên không còn ai buôn bán ở đây nữa. Tôi bây giờ thuê lại ki ốt của một người đã mua, mỗi tháng hết 1,5 triệu đồng, nhưng do vắng khách nên cũng không lời lãi mấy”.

Theo cơ quan chức năng, hai dự án trên do Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư tại Vĩnh Phúc đã bị phát hiện không kê khai, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 460 tỷ đồng.

Chỉ lác đác tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ đầu mối này. Ảnh: Nhị Tiến

Vào sâu bên trong khu chợ, các ki ốt đều được treo biển, chứng tỏ tại đây từng diễn ra hoạt động mua bán khá nhộn nhịp. Ảnh: Nhị Tiến