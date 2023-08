Ngày 13/1/2022, Công an Trà Vinh nhận được tin báo về việc nữ sinh tên H. (21 tuổi, sinh viên năm 3, Trường ĐH Trà Vinh) bị nhóm đối tượng bắt cóc tại quán cà phê ngay trước cổng trường, đưa lên xe 4 chỗ rồi chạy về hướng huyện Càng Long.

Chiều cùng ngày, mẹ của nữ sinh nhận được cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu chuẩn bị 5 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không giao tiền, tính mạng của H. sẽ nguy hiểm.

Kẻ bắt cóc buộc gia đình nữ sinh không được báo công an và liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Sau mỗi cuộc gọi, nhắn tin chúng lại tắt điện thoại khiến gia đình nạn nhân thêm hoang mang.

Lần sau cùng, nhóm bắt cóc yêu cầu giao tiền gần khu vực trạm thu phí ở quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Gần 2h sáng ngày hôm sau, mẹ của H. đến điểm hẹn. Lúc này, điện thoại của nhóm bắt cóc không thể liên lạc được.

Nguyễn Quốc Toàn (bên phải) bị cáo buộc cầm đầu nhóm bắt cóc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quyết định để mẹ nữ sinh ôm túi xách đựng tiền đứng cạnh quốc lộ 91. Quanh khu vực này, Công an đã bí mật bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho nữ sinh và gia đình nạn nhân.

Gần 5h sáng ngày 14/1, một chiếc taxi chạy đến vị trí mẹ của nữ sinh H. đang đứng. Hai đối tượng bước xuống giật túi xách trên tay người mẹ. Ngay lúc này, lực lượng công an đã khống chế, bắt quả tang kẻ bắt cóc và giải cứu nữ sinh trên taxi.

CQĐT đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (20 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra. Tại CQĐT, Toàn khai, do làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý đồ bắt cóc tống tiền.

Biết nữ sinh tên H. là con nhà khá giả, Toàn đã nhắm đến cô gái. Hắn đã dựng lên kịch bản vô cùng kịch tính. Toàn lập tài khoản zalo rồi kết bạn, nhắn tin với cô nữ sinh... Sau những lần nhắn tin tỏ tình thất bại, Toàn hẹn gặp cô gái để “đòi lại quà”. Khi H. đồng ý đến điểm hẹn, gã bố trí người bắt cóc đưa cô gái lên ô tô.

Được biết, Toàn từng công tác tại Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Do nợ nần, người này đã xin ra khỏi ngành.

Bé trai 7 tuổi bị bắt cóc

Gần đây nhất, vào khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị (SN 2016) bị một người đàn ông bắt đưa lên ô tô khi cháu đang đạp xe gần nhà.

Đến 5h sáng ngày 15/8, nghi phạm là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã bị bắt. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, Trung nổ súng bắn đạn cao su khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương ở đùi.

Cháu bé được giải cứu thành công. Ảnh CACC.

Tại CQĐT, Trung khai do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu để đòi tiền chuộc. Tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, quận Long Biên, Hà Nội để “tìm mồi".

Khoảng 19h cùng ngày, anh ta đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự, phát hiện cháu N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7) đang đạp xe, Trung khống chế, bắt giữ nạn nhân đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc cháu C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh. Tới Hà Nam, đối tượng nhắn tin, gọi điện cho gia đình nạn nhân, yêu cầu bố mẹ cháu C. phải nộp 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Kẻ bắt cóc không ngờ, khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bị tổ công tác Công an TP Hà Nội ập vào bắt giữ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của Trung rất manh động, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Vụ việc giống như kịch bản trong phim hành động.

Theo luật sư, hành vi bắt, giam, giữ nạn nhân là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Riêng điều này cũng có thể cấu thành một tội độc lập nếu như đối tượng không có mục đích chiếm đoạt tài sản (Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật).

Còn trường hợp đối tượng thực hiện hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản thì còn có tính chất nguy hiểm hơn, bởi nó không chỉ xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, gây hoang mang trong dư luận xã hội.