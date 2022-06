Nippon Paint ‘mách nước’ cách nhận biết chai xịt chống rỉ sét Selleys RP7 chính hãng

Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng Selleys RP7 là thương hiệu thuộc DuluxGroup - Tập đoàn sản xuất sơn lớn nhất Australia. Năm 2019, Tập đoàn Nippon Paint đã mua lại thành công DuluxGroup và trở thành nhà phân phối độc quyền thương hiệu Selleys tại Việt Nam vào năm 2020. Hiện Selleys RP7 đang là sản phẩm được hàng triệu người tin dùng không chỉ tại Việt Nam, mà còn trên nhiều thị trường lớn tại châu Á.

Theo Nippon Paint Việt Nam, vì uy tín thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng nên Selleys RP7 hiện đang bị làm giả, làm nhái nhằm mục đích trục lợi. Như mới đây, báo chí đã đưa tin Công an Quận 10 (TP.HCM) đã bắt giữ một xe ô tô 16 chỗ vận chuyển 3.360 chai xịt bôi trơn giả nhãn hiệu Selleys RP7. Công an Q.10 cho biết, qua làm việc với chủ lô hàng và xác minh tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam thì xác định 3.360 chai xịt bôi trơn nói trên là giả mạo thương hiệu. Hiện vụ việc đang được Công an Quận 10 điều tra mở rộng.

Selleys RP7 được sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Nippon Paint

Ông Đào Hữu Nghị - Giám đốc Marketing của Nippon Paint Việt Nam cho biết: “Selleys RP7 là một trong những sản phẩm dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng được đánh giá rất cao trên thị trường hiện nay. Quy trình sản xuất và đóng gói bao bì dưới sự giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn an toàn và chất lượng nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất.

Với vai trò là nhà sản xuất và phân phối độc quyền Selleys RP7 tại Việt Nam, chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm hiểu, kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi mua và nên lựa chọn mua hàng tại những đại lý/cửa hàng có uy tín và được uỷ quyền bởi Nippon Paint Việt Nam”.

Theo đó, Nippon Paint Việt Nam đưa ra 6 dấu hiệu nhận biết sản phẩm Selleys RP7 thật, chính hãng. Cách nhận biết này được áp dụng đối với các sản phẩm Selleys RP7 có bao bì mới được sản xuất và phân phối từ quý II/2022. Gồm:

Cách phân biệt Selleys RP7 hàng chính hãng

Selleys là thương hiệu uy tín của Úc từ những năm 1939, về các sản phẩm như keo dán, keo trám, chất phủ và các sản phẩm làm sạch bảo dưỡng ô tô, với sản phẩm RP7 đã có mặt và danh tiếng tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Website: www.selleysvietnam.com.vn Nippon Paint là thương hiệu có mặt tại Việt Nam từ năm 1989, mang sứ mệnh làm đẹp cho hàng triệu ngôi nhà Việt và cung cấp các giải pháp sơn phủ đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2020 Nippon Paint trở thành nhà phân phối độc quyền thương hiệu Selleys tại Việt Nam. Website: www.nipponpaint.com.vn Hotline: 1800 6111

Ngọc Minh