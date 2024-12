Ngày 18/12, Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Đối tượng Lê Ngọc Trường dùng súng hơi loại bắn đạn chì để chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: Ý Dương

Trước đó, khoảng 20h15 tối 16/12, trong quá trình tuần tra vũ trang kết hợp nghiệp vụ, Công an xã Phan Rí Thành phát hiện tại nhà trọ của Lê Ngọc Trường (36 tuổi, trú thôn Bình Long) có một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng triển khai phương án vây bắt, nhưng bị một trong các đối tượng dùng súng bắn chống trả, sau đó nhóm này cố thủ bên trong căn nhà.

Trước tình hình phức tạp và để đảm bảo an toàn, Công an xã Phan Rí Thành báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình để huy động thêm lực lượng, phương tiện và công cụ hỗ trợ.

Với quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì vận động, đấu tranh với các đối tượng. Đến 22h cùng ngày, nhóm đối tượng tự nguyện giao nộp vũ khí và ra trình diện.

Một số hung khí thu giữ được. Ảnh: Ý Dương

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng hơi loại bắn đạn chì, 1 khẩu súng ngắn (đã tháo rời), 1 hộp tiếp đạn súng ngắn loại K59, 3 vỏ đạn cùng 1 quả đạn cối 60 li và các tang vật liên quan.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Lê Ngọc Trường là đối tượng dùng súng hơi loại bắn đạn chì để chống trả lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quang Hưng - Ý Dương