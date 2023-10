Chiều 25/10, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo 'lụi', 58 tuổi, trú TP Phan Thiết) cùng 5 đồng phạm về tội hủy hoại tài sản.

5 bị cáo đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi), Phạm Quốc Cường (36 tuổi), Phan Anh Kim (50 tuổi), Lê Thuận Danh (44 tuổi) và Lê Minh Khôi (41 tuổi), cùng thường trú tại TP Phan Thiết, tất cả là đàn em thân tín của Thảo “lụi”.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo tại phiên tòa chiều nay (25/10). Ảnh: Phú Nguyễn

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, gây nguy hiểm cho xã hội.

Riêng bị cáo Thảo có nhân thân xấu, là người khởi xướng hành vi phạm tội, lôi kéo các bị cáo khác tham gia, trong quá trình xét hỏi thể hiện sự quanh co chối tội.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Thảo 1 năm 6 tháng tù; Phan Anh Kim 1 năm tù; Lê Minh Khôi 10 tháng tù; Phạm Quốc Cường 9 tháng tù; hai bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Thu Phương, Lê Thuận Danh cùng mức án 6 tháng tù.

Chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án đối với các bị cáo. Ảnh: Phú Nguyễn

Như tin đã đưa, phiên tòa sơ thẩm xét xử Thảo “lụi” cùng 5 đồng phạm được mở vào ngày 24/10. Bị cáo Thảo được di lý từ trại giam T16 của Bộ Công an từ Hà Nội vào Bình Thuận.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 3/10/2019, khi nghe tin ông Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5 (P. Phú Hài, TP. Phan Thiết), Thảo “lụi” đã yêu cầu Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất này để đập phá tường rào.

Phương điều khiển ô tô chở Thảo, Kim chở Danh, Khôi cùng đi ra khu đất, nơi nhóm thợ xây đang xây tường rào cho ông Mã Tấn Phương. Đến nơi, Thảo lớn tiếng chỉ đạo Phương, Kim, Danh, Khôi cùng Phạm Quốc Cường đập phá bức tường.

Tại đây, các đối tượng đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m trị giá 11.400.000 đồng bị sập đổ hoàn toàn.

Sau vụ việc, ông Phương trình báo Công an phường Phú Hài.

Thảo "lụi" cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: Phú Nguyễn

Ngày 2/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo và Phạm Quốc Cường về tội “Hủy hoại tài sản”.

Ngày hôm sau, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Thảo tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tuy nhiên hắn ta đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 2 ngày truy bắt, lực lượng công an bắt giữ Thảo “lụi” khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sau đó, lần lượt 5 đàn em của Thảo cũng bị khởi tố, bắt giam về tội danh “Hủy hoại tài sản”.