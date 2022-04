Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm hình thành thói quen rèn luyện thân thể mọi lúc, mọi nơi; qua đó nâng cao ý chí, bản lĩnh chiến đấu, sức khỏe, tầm vóc, tăng cường thể lực, phòng, chống bệnh tật, đáp ứng yêu cầu công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, thực hiện Lời kêu gọi của Bác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh tiếp tục phát triển phong trào thể dục, thể thao trong toàn lực lượng; chú trọng phát triển thể thao thành tích cao và các phong trào thể thao quần chúng gắn với công tác "rèn cán, luyện quân" phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động xứng đáng với 16 chữ vàng "Trung thành với Đảng, đoàn kết kỷ cương, dũng cảm kiên cường, chính quy tinh nhuệ", luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh lễ khai mạc ngày 5/4:

Hội thao năm 2022 với sự tham gia của 1.600 cán bộ, chiến sĩ tranh tài ở các nội dung: Võ chiến đấu, bắn súng, điền kinh, bóng đá, bóng chuyền…

Nữ cảnh sát cơ động hát múa trong hội thao toàn ngành

Hội thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động năm 2022 diễn ra từ ngày 5-12/4

Các đơn vị nhận cờ lưu niệm và hoa từ ban tổ chức

Ngay sau lễ khai mạc là nội dung các môn thi đấu bóng chuyền, bóng đá...

