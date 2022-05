Nữ du khách Mỹ cảm kích ôm chầm lấy công an sau khi nhận lại tài sản đánh rơi

Thông tin với VietNamNet chiều nay, Thượng tá Đinh Xuân Đại – Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị sẽ lập hồ sơ, tổ chức tuyên dương cán bộ công an xã Thủy Thanh vì đã có hành động đẹp trong khi thi hành công vụ.

Chiếc đồng hồ Rolex cùng tài sản trị giá gần 400 triệu đồng của nữ du khách Collins Whitney. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 1/5, trên đoạn đường từ thôn Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh) đến cầu ngói Thanh Toàn, bà Collins Whitney (SN 1987, quốc tịch Mỹ) đánh rơi 2 ba lô, bên trong có tài sản gồm 1 laptop, 1 máy tính bảng, 1 đồng hồ hiệu Rolex, hộ chiếu và một số vật dụng cá nhân.

Ước tính, giá trị tài sản nữ du khách đánh rơi gần 400 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này sắp kết thúc chuyến du lịch tại Việt Nam, lên máy bay trở về Mỹ chuẩn bị làm đám cưới.

Anh Hồ Ngọc Thanh – Chủ nhiệm chuyến xe Vạn tình 0 đồng tại Đà Nẵng cho biết, trước khi đến Huế, bà Collins Whitney đã có chuyến du lịch dài ngày tại Hội An và Đà Nẵng.

Bà Collins Whitney ôm chầm lấy cán bộ công an, thể hiện niềm cảm kích sau khi tiếp nhận lại tài sản

“Khi bạn bè thiện nguyện báo thông tin nữ du khách này vừa ra đến Huế để du lịch thì bị mất ba lô, tôi chia sẻ thông tin lên trang cá nhân Facebook của mình với mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ, mong nữ du khách sớm tìm lại được tài sản.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, thông tin vụ việc đã được hàng trăm người dùng mạng xã hội chia sẻ. Đến sáng hôm sau, bạn hướng dẫn viên của nữ du khách Collins Whitney báo lại rằng, công an đã tìm thấy tài sản và trao trả cho nữ du khách. Tôi rất mừng...”, anh Thanh chia sẻ.

Nữ du khách không quên viết thư cảm ơn lực lượng công an trước khi trở về Mỹ. Ảnh: Ngọc Thanh

Cũng theo anh Thanh, mặc dù không sinh sống ở Huế nhưng tận dụng trang Facebook cá nhân có lượng người theo dõi đông, anh muốn cùng cộng đồng mạng giúp đỡ nữ du khách với mục đích xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Còn theo Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, ngay khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội và trình báo của du khách, Công an thị xã đã chỉ đạo các cán bộ Công an xã Thủy Thanh phối hợp chính quyền địa phương, xuyên đêm tìm kiếm tài sản cho du khách.

Đến trưa 2/5, lực lượng công an tìm thấy 2 ba lô cùng tài sản bị đánh mất nên tiến hành trao trả cho bà Collins Whitney.

Tại buổi trao nhận tài sản, bà Collins Whitney đã cảm kích ôm chầm lấy cán bộ công an và viết thư bày tỏ sự cảm ơn đối với Công an xã Thuỷ Thanh, chính quyền và người dân vì đã tận tình hỗ trợ bà trong chuyến du lịch đáng nhớ tại Việt Nam.

Quang Thành