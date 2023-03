Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thùy Linh (SN 1989), trú phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa.

Theo Công an TP.Thanh Hóa, Lê Thùy Linh bị khởi tố để điều tra về hành vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kho lưu trữ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, nơi xảy ra mất trộm. Ảnh CTV

Trước đó, Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có đơn trình báo công an về việc mất trộm tài liệu tại kho lưu trữ ở trụ sở cũ số 45 Hạc Thành, TP.Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người lấy hồ sơ, tài liệu là cán bộ văn thư của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Cụ thể, Linh đã lấy đi 60 thùng hồ sơ và bán cho người thu mua phế liệu với giá 9 triệu đồng. Đây là những hồ sơ, tài liệu của nhiều năm trước.