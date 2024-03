Ngày 4/3, HĐND tỉnh An Giang khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp thứ 18. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 đối với ông Nguyễn Thanh Bình; bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.

Ông Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Nguyên nhân các ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư bị bãi nhiệm do cả 2 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam; bị Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng.

Trước đó, ngày 25/12/2023, ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Bình can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Cũng liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 25/8/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với cáo buộc "Nhận hối lộ". Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Thư nhận tiền và lợi ích vật chất từ ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

