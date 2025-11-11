Theo hãng tin CNN, trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News hôm 10/11, Tổng thống Donald Trump đã có những bình luận xung quanh việc Mỹ tuyển một lượng lớn sinh viên Trung Quốc.

"Thực tế thì tôi nghĩ việc có nhiều sinh viên quốc tế là một điều tốt", ông Trump nói với người dẫn chương trình Laura Ingraham.

"Nhưng họ không phải người Pháp, họ tới từ Trung Quốc. Chúng ta phải cẩn thận với tài sản trí tuệ của mình", bà Ingraham bày tỏ.

"Thế bà nghĩ người Pháp thì tốt hơn à? Tôi không chắc vậy đâu", ông Trump đáp trả người dẫn chương trình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Giới quan sát nhận định, bình luận của ông Trump cho thấy những rạn nứt với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đặc biệt liên quan đến lập trường của Paris về 2 cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza. Ông Macron là một trong những lãnh đạo G7 đầu tiên tuyên bố công nhận nhà nước Palestine, một động thái khiến Washington không hài lòng.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố hai nước đã đạt được "đồng thuận về hầu hết các vấn đề". Vào đầu năm nay, chính quyền Trump từng cảnh báo sẽ siết chặt thị thực với sinh viên Trung Quốc, nhưng sau đó đã đảo ngược quyết định của mình.

Theo báo cáo của Viện Giáo dục quốc tế (IIE), Trung Quốc từ lâu đã là nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ. Số sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ đạt mốc kỷ lục hơn 372.000 người trong giai đoạn 2019 - 2020, trước khi giảm xuống còn hơn 270.000 người vào năm học 2023 - 2024. Sự sụt giảm này tới từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh.