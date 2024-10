Peugeot đã ra mắt phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của mẫu crossover 408 với tên gọi E-408, bổ sung vào dải sản phẩm mà trước đó hãng xe nước Pháp đã cung cấp cho người mua 408 lựa chọn giữa các hệ thống truyền động ICE (chạy xăng), hybrid và PHEV. Giá bán mẫu xe mới hiện chưa được công bố.

Theo trang Carscoops, không giống như một số mẫu xe điện khác thường có các tùy chọn công suất động cơ khác nhau cho khách hàng lựa chọn, Peugeot E-408 chỉ có duy nhất một hệ truyền động ở thời điểm hiện tại. Xe sử dụng một động cơ điện 155 kW (207 mã lực) đặt ở cầu trước. So với “đàn em” E-308 dùng động cơ điện 115 kW (154 mã lực), mẫu crossover này mạnh hơn đáng kể, nhưng vẫn yếu hơn bản 408 PHEV khoảng 15 mã lực.

Peugeot E-408 cũng trang bị bộ pin lớn hơn một chút so với E-308, song vẫn nhỏ hơn so với các bộ pin trên phần lớn các mẫu xe điện cỡ nhỏ khác. Hãng xe nước Pháp chỉ dùng bộ pin 58,2 kWh, giúp xe có thể di chuyển với phạm vi tối đa 282 dặm (khoảng 453 km) trong một lần sạc. Tuy nhiên, phạm vi di chuyển tối đa của nhiều mẫu xe điện hiện nay đều đang ở mức hơn 300 dặm (482 km).

Lý giải cho những đánh giá về phạm vi di chuyển của xe, Peugeot cho biết hầu hết người mua xe cỡ nhỏ thường di chuyển ít hơn 28 dặm (45 km) mỗi ngày. Dù vậy, mẫu xe điện mới của hãng vẫn nhận về đánh giá không cao do tốc độ sạc pin khá chậm.

Cụ thể, E-408 cần 30 phút để sạc đầy pin từ trạng thái 20% lên 80%. Trong khi đó, Kia EV6 dùng bộ pin 84 kWh chỉ tốn 18 phút để sạc từ 10% lên 80%. Mẫu xe điện Hàn Quốc cũng có phạm vi di chuyển lớn hơn, lên tới 613 km cho một lần sạc.

Peugeot E-408 có hai phiên bản, gồm Allure và GT. Phiên bản GT trang bị nhiều tiện nghi hơn như đèn pha LED ma trận, mở cửa cốp rảnh tay, đèn viền nội thất và công nghệ hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Các trang bị tiêu chuẩn của xe có thể kể đến như kết nối Apple CarPlay không dây, điều hòa không khí hai vùng độc lập và ứng dụng sạc điện thoại thông minh để tận dụng tối đa dung lượng pin của xe vốn đã nhỏ.

Về thiết kế, Peugeot E-408 vẫn giữ nguyên thiết kế như các phiên bản chạy xăng (ICE) hoặc hybrid đang bán trên thị trường quốc tế, trong đó nổi bật với mặt ca-lăng dạng 3D hay kiểu dáng lai coupe đậm chất thể thao. Do là phiên bản chạy điện, bộ mâm xe đã thay đổi nhẹ để cải thiện tính khí động học nhưng vẫn giữ nét gân guốc như bản ICE.

Không gian nội thất không thay đổi so với phiên bản ICE từ màn hình trung tâm kích thước 10 inch kèm màn hình 9,6 inch để điều chỉnh các chức năng tới màn hình 10 inch phía sau vô-lăng.

Tại Việt Nam, Peugeot 408 ra mắt lần đầu vào tháng 10/2023 với ba phiên bản lần lượt là Allure, Premium và GT. Giá bán niêm yết dao động từ 999 triệu đến 1,249 tỷ đồng. Dù không có đối thủ cạnh tranh do thuộc phân khúc SUV lai Coupe hạng C, song mẫu xe này vẫn khá kén khách tại thị trường Việt Nam vì nhiều lý do.

