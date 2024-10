Thanh tra Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa có kết luận về việc chấp hành điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, việc duy trì tiêu chuẩn theo loại hạng sao đã được công nhận xếp hạng.

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 8 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Theo kết luận thanh tra, có 2 đơn vị vi phạm, bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, khách sạn 4 sao The Code & Spa thiếu dịch vụ quầy lưu niệm, phòng xông hơi, mát-xa theo tiêu chuẩn do đã ngưng hoạt động; Chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người quản lý, trưởng bộ phận và nhân viên bộ phận trực tiếp phục vụ khách.

Khách sạn ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Giáp

Thanh tra Sở Du lịch đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 30 triệu đồng đối với 2 hành vi: Không đảm bảo tiêu chuẩn về dịch vụ theo quy định; Không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý hoặc nhân viên phục vụ theo quy định.

Đồng thời, tước quyền sử dụng Quyết định số 953 ngày 27/12/2019 của Tổng cục Du lịch về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch Khách sạn The Code & Spa đến hết ngày 27/12/2024.

Đơn vị thứ hai bị xử phạt là khách sạn Sbay. Tại thời điểm thanh tra, người đứng đầu khách sạn không hợp tác cung cấp các giấy tờ liên quan đến điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Căn cứ các tài liệu qua công tác xác minh, đoàn thanh tra nhận thấy khách sạn Sbay do Công ty CP Sbay Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thuê, kinh doanh có hành vi vi phạm không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo Luật Du lịch. Ngoài ra, có dấu hiệu vi phạm về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Trước đó, Công an quận Sơn Trà đã tiến hành kiểm tra khách sạn Sbay và phát hiện nhiều tồn tại về điều kiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ của khách sạn; chưa thực hiện khai báo lưu trú tạm trú cho khách; chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự…

Sở Du lịch đã ban hành giấy mời đại diện theo pháp luật Công ty CP Sbay Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội) vào làm việc, tuy nhiên cả hai lần gửi giấy mời đều không có người nhận, do công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Sbay Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng về hành vi “Hoạt động, kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” mức xử phạt 30 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7 tháng 15 ngày.

Thanh tra Sở du lịch TP Đà Nẵng kiến nghị Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa Công ty CP Sbay Việt Nam vào danh sách đối tượng được thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch theo Kế hoạch thanh tra năm 2025 của Bộ. Đồng thời đề nghị quận Sơn Trà và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành xử phạt hành chính của Công ty Sbay Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng. Kịp thời phát hiện và yêu cầu tạm dừng hoạt động khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định đối với khách sạn Sbay.