Phát biểu của ông Nguyễn Anh Tuấn tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Bắc Ninh ra số đầu

Trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Kính thưa các thế hệ Nhà báo lão thành; cùng toàn thể quý vị đại biểu!

Hòa trong không khí hào hùng của cả dân tộc hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, hôm nay, tôi và các đại biểu rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Bắc Ninh ra số đầu (19/8/1962-19/8/2022), một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các thế hệ những người làm báo Bắc Ninh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Lê Quốc Minh, các đồng chí đại biểu, khách quý; các thế hệ những người làm báo Bắc Ninh; cùng toàn thể các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc sự nghiệp báo chí tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Sau 25 năm kể từ ngày tái lập, Bắc Ninh thân yêu của chúng ta đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng phát triển. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc với 59.545 đảng viên sinh hoạt tại 577 tổ chức cơ sở đảng (tăng 27.837 đảng viên, 122 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 1997). Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành về năng lực, trình độ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, đạt tốc độ bình quân 13,9%/năm; quy mô kinh tế được mở rộng, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của Vùng thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Năm 2021, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 7 toàn quốc; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,5 triệu tỷ đồng, đứng thứ nhất cả nước; thu ngân sách Nhà nước tăng nhanh, đạt hơn 33.000 tỷ đồng, đứng thứ 8 toàn quốc. Kinh tế đối ngoại phát triển, với 1.742 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 22,8 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Những thành tựu đó là kết quả của sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu quyết liệt, có bước tiến mạnh mẽ, bứt phá vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các thế hệ những người làm báo Bắc Ninh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Nhận thức rõ vai trò của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, ngay sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Thanh niên (21/6/1925) mở đầu thời kỳ Báo chí cách mạng Việt Nam. Những hội viên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên của Bắc Ninh được đào tạo ở Quảng Châu, Bản Đáy và trưởng thành ở trong nước, thu hút và quy tụ tất cả các giai tầng xã hội, đặc biệt là giai cấp công - nông chiến đấu cho mục đích cao cả, là giải phóng đất nước, giành lại nền độc lập, tự do.

Ngày 17/6/1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng đã thôi thúc sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam và có tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng trong cả nước cũng như ở tỉnh ta. Đầu tháng 7/1929, đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng về Bắc Ninh thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Sự ra đời Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã dẫn đến sự kiện ngày 4/8/1929 tại núi Hồng Vân (Lim, Tiên Du) hơn 20 hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hai tỉnh đã được triệu tập để thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang.

Thời gian này cùng với các phong trào đấu tranh sôi nổi, việc đọc sách báo công khai của Đảng ngày càng phát triển sâu rộng. Tờ báo Đảng trở thành một thứ cẩm nang trong tay các chiến sỹ cách mạng, là vũ khí tư tưởng sắc bén, có vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy cao trào chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, tạo nên khí thế tiến công thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Kế tục truyền thống báo chí cách mạng, được phép của Chính phủ, ngày 19/8/1962, Báo Bắc Ninh ra số đầu, trở thành cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Sau 33 năm sáp nhập với Báo Sông Thương thành Báo Hà Bắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Bắc, ngày 1/1/1997, cùng với sự tái lập tỉnh, Báo Bắc Ninh trở về với tên gọi cũ và xuất bản bộ mới. Từ đó đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách song Báo Bắc Ninh luôn nỗ lực vươn lên, không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vị thế và uy tín của tờ báo Đảng địa phương.

Dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đảng; sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua, Báo Bắc Ninh ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và phản ánh mọi mặt của đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Nội dung và hình thức các ấn phẩm đều có sự đổi mới mạnh mẽ, góp phần tích cực định hướng dư luận, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Ðảng; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; quảng bá sâu rộng vẻ đẹp vùng đất và con người, văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc... Nhiều tác phẩm báo chí đã góp phần gợi ý, phản biện giúp cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo trưởng thành về mọi mặt, giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của người làm báo; khả năng tác nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng lên. Báo Bắc Ninh đã có nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.

Với những kết quả đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể, cá nhân và các thế hệ những người làm báo Bắc Ninh đã đạt được trong 60 năm qua.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Trong thời gian tới, với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, sớm đưa Bắc Ninh đạt tiêu chí của đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, biết làm quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trước mắt là, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong ngày vui hôm nay, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tôi đã nói trong bài phỏng vấn ở số báo đặc biệt ra sáng nay; niềm tin yêu, sự quan tâm cũng thể hiện ở sự có mặt của hầu hết các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ có mặt hôm nay. Ngày vui cũng nhắc chúng ta phải nhìn về phía trước, nhìn về tương lai rạng ngời của Bắc Ninh để cùng nhận thức đầy đủ trách nhiệm, cùng đồng lòng tiến bước. Với tinh thần đó, tôi xin trao đổi, gợi mở thêm với Báo một số vấn đề sau:

Một là, phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Bắc Ninh cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu đúng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền; phát huy tốt vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin chính thống, chính xác, tin cậy, định hướng tốt dư luận xã hội; đồng thời chủ động nhận diện, phê phán, phản bác, làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các hiện tượng thiếu lành mạnh trong cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh với những vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực… qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân. Muốn vậy, đội ngũ những người làm Báo Đảng Bắc Ninh phải “tâm sáng, bút sắc”, phải đủ dũng khí của những người làm nghề, tất cả vì lợi ích nhân dân, của tỉnh. Hơn hết, là phải thực sự thấm nhuần, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén với thời cuộc, sâu sát với thực tiễn cuộc sống, phải tự hoàn thiện mình mỗi ngày. Những người làm báo không nên tự ngộ nhận mà coi mình là quyền lực thứ 4 (đất nước ta chỉ có 1 quyền lực duy nhất, đấy là quyền lực của nhân dân); không được đặt mình lên trên, ra ngoài cuộc sống để phán xét người khác. Như đồng chí Tổng Bí thư hay nói “chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.

Hai là, thực hiện sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng hiện nay, Báo Bắc Ninh cần khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển của từng người dân Bắc Ninh, đưa khát vọng phát triển của từng người dân vào dòng chảy chung, tạo thành mạch nguồn của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tạo dòng chảy sức mạnh to lớn để hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Báo chí phải phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, coi trọng phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, thường xuyên nêu gương điển hình tiên tiến; Báo Bắc Ninh phải thực sự trở thành một kênh, địa chỉ tin cậy để tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là sàng lọc các sáng kiến, ý tưởng hay của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp và có phương thức kiến nghị, đề xuất phù hợp, kịp thời đến các cơ quan chức năng “trí tuệ của nhân dân là hết sức to lớn, sáng kiến trong nhân dân là vô cùng”. Phát huy được sáng kiến, thu thập được ý kiến đóng góp của người dân cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng là việc làm hết sức quan trọng, Báo Bắc Ninh cần phát huy vai trò của mình với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trên.

Báo Bắc Ninh cùng với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội phải đầu tư hơn nữa cho công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung thêm lý luận về mô hình phát triển của Bắc Ninh, tăng cường năng lực dự báo, coi trọng vai trò phản biện để tham mưu cho Tỉnh ủy hoạch định các chủ trương, đường lối phát triển trong giai đoạn mới.

Ba là, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Báo để theo kịp sự vận động, biến đổi nhanh chóng của thực tiễn đời sống xã hội hiện nay và giai đoạn tới. Xây dựng Báo Bắc Ninh phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa dịch vụ, mô hình tòa soạn hội tụ. Mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại để đưa thông tin báo chí lên các hạ tầng, nền tảng số; chủ động thay đổi công nghệ, cách tiếp cận để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí, thu hút ngày càng đông đảo độc giả, khán thính giả. Báo không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin phản ánh mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà còn phải là “bộ lọc” thông tin, giải đáp, hướng dẫn, phân tích, chỉ ra được bản chất của các hiện tượng, câu chuyện, vấn đề trong xã hội để bảo đảm thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng và phát triển theo hướng hiện đại.

Thời gian tới, Báo cần chủ động và tích cực hơn trong thực hiện cơ chế tự chủ. Tự chủ không có nghĩa là tự lo, mà tự chủ là để trưởng thành hơn, hiệu quả hơn; tỉnh sẽ quan tâm đầu tư bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, công nghệ, sẽ giảm dần tiến tới không cấp kinh phí chi thường xuyên mà chỉ cấp kinh phí thông qua việc mua báo, đặt hàng Báo thực hiện các đề án, chương trình. Bên cạnh đó, Báo cần nghiên cứu triển khai các hoạt động sau mặt báo như cung ứng một số dịch vụ công, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để vừa đa dạng hóa lợi ích cho bạn đọc, vừa tạo nguồn thu và phát triển kinh tế báo chí.

Bốn là, với mục tiêu xây dựng văn hoá, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành động lực, nguồn lực, sức mạnh nội sinh, mục tiêu của quá trình phát triển tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn và sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tới đây sẽ tổ chức hội nghị toàn tỉnh để triển khai Nghị quyết này. Do đó, với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, Báo Bắc Ninh cần chủ động xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, lựa chọn đúng việc, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình để thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Trong đó, đặc biệt lưu tâm các giải pháp xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; định hướng thẩm mỹ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, đưa văn hóa vào quá trình phát triển, tạo thành nguồn lực cho quá trình phát triển; tăng cường giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa, con người Kinh Bắc; đẩy mạnh thông tin đối ngoại. Phấn đấu thời gian tới, Báo Bắc Ninh điện tử ít nhất có tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, đây cũng là nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời quảng bá văn hóa, chiều sâu và bề dày văn hóa của Bắc Ninh đến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp người Hàn và nhân dân Hàn Quốc, bởi vì tỉnh chúng ta có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc, gắn với sự hình thành, hưng thịnh của Vương triều Lý trước đây...

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, với những thành quả đạt được 60 năm qua là dịp để chúng ta tri ân các thế hệ làm báo Bắc Ninh và tạo động lực phát triển mới. Tôi tin tưởng, Ban biên tập cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Bắc Ninh đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, luôn tìm tòi, đổi mới, khát vọng vươn lên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Từng bước nâng cao vị thế của tờ báo, xứng đáng là cơ quan ngôn luận và niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dành cho tỉnh Bắc Ninh nói chung, cũng như Báo Bắc Ninh trong những năm qua. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí, đặc biệt là đồng chí Lê Quốc Minh. Tôi cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng động doanh nghiệp trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để Báo Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý; cùng toàn thể các thế hệ những người làm báo tỉnh nhà mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!