Phát triển khí sinh học tại Việt Nam góp phần thực hiện COP26 - tiềm năng và thách thức

Theo nghiên cứu ngành hẹp để tận dụng năng lượng sinh học dùng cho phát điện và phát nhiệt do dự án BEM của tổ chức GIZ tiến hành vào năm 2021, tiềm năng khí sinh học ở Việt Nam có thể đạt khoảng 1.400 MW vào năm 2035. Các nguồn nguyên liệu có công suất khí sinh học cao nhất là trang trại chăn nuôi lợn, ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn và rác thải hữu cơ. Tuy nhiên, điện sản xuất từ khí sinh học vẫn gặp khó khăn trong việc tối đa hóa dòng vốn đầu tư do thiếu cơ chế hỗ trợ cho các nhà máy điện khí sinh học nối lưới, chi phí bảo trì hệ thống cao và nguồn nhân lực không đủ. Thực tế cho thấy có hàng nghìn hệ thống khí sinh học được lắp đặt quy mô hộ gia đình sử dụng cho mục đích đun nấu, một số hệ thống máy phát điện từ khí sinh học được lắp đặt phân tán ở các trang trại chăn nuôi thay thế cho máy phát chạy bằng dầu diesel, tỉ lệ phát điện lên lưới từ nguồn khí sinh học là không đáng kể và giải pháp lưu trữ khí sinh học cho mục đích cân bằng lưới điện vẫn chưa được quan tâm. Do vậy, Hội thảo chuyên đề về khí sinh học 2022 sẽ góp phần giải quyết những thách thức này và tạo cơ hội để phát triển tiềm năng khí sinh học, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Bên lề hội thảo, một số tổ chức và công ty tư nhân có gian hàng trưng bày các giải pháp kỹ thuật, mô hình ứng dụng khí sinh học phát điện, với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của nguồn năng lượng này.