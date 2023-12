{"article":{"id":"2223219","title":"Quán xôi chè nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội bị tố văng tục, chửi khách thậm tệ","description":"Nữ nhân viên chừng 50 tuổi của quán xôi chè lớn tiếng quát một cô gái trẻ kèm theo câu chửi rất bậy khiến nhiều vị khách có mặt lúc đó không khỏi ngỡ ngàng, đứng hình vì “chẳng hiểu sao lại bị chửi kinh như thế”.","contentObject":"<p>“Một bác khoảng ngoài 50 tuổi, chắc là nhân viên của quán đang bê nồi xôi chè nóng, vừa đi vừa liên tục nói “nước sôi nước sôi” để mọi người ngồi tránh ra. Em gái mình lúc đó cũng biết ý, lập tức đứng lên nhường chỗ cho bác ấy có lối đi nhưng không ngờ phải bị chửi bậy và quát lớn. Nhiều vị khách xung quanh khi ấy cũng đứng hình không hiểu chuyện gì và xì xào bàn tán vì thái độ thiếu tôn trọng của người phụ nữ lớn tuổi”, N.D.T (29 tuổi, ở Hà Nội) nhớ lại.</p>

<p>Theo lời kể của T., chiều ngày 3/12 vừa qua, T. đưa em gái tới ăn xôi chè tại một tiệm có tiếng thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trước đó, T. từng đến tiệm chè này vài lần song không hài lòng với cách phục vụ và thái độ nhân viên của quán. Tuy nhiên, vì em gái chưa thưởng thức xôi chè ở đây bao giờ nên cả hai quyết định ghé ăn.</p>

<p>“Ban đầu, mình và em gái đến cơ sở ở Bát Đàn thì nhân viên trông xe có nói \"đi sang bên kia mà ăn\". Lúc đó cũng thấy lăn tăn rồi vì thái độ của người đàn ông đó không được thiện chí. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết định di chuyển sang phía cơ sở đối diện ở Hàng Bồ để ăn xôi chè”, T. kể.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-1339.jpg?width=768&s=VbVtTEoZnolH_ntMnmo8Kg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-1339.jpg?width=1024&s=EH0VhA0Q3rmbIOZojDz9cQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-1339.jpg?width=0&s=V2TONKBpL0ygp0HRi32l6Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-1339.jpg?width=768&s=VbVtTEoZnolH_ntMnmo8Kg\" alt=\"quan xoi che.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-1339.jpg?width=260&s=_atSTwJIuaZms_g5TRouzQ\"></picture>

<figcaption>Quán xôi chè có tiếng ở cơ sở Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị khách tố thái độ, văng tục, chửi khách như con (Ảnh chụp màn hình)</figcaption>

</figure>

<p>Chàng trai này cho biết, thời điểm họ đến quán xôi chè chỉ khoảng 5h chiều nhưng đã đông khách xếp hàng dài, cả chờ mua mang về và ăn tại chỗ. Cả hai cũng nhanh chóng xếp hàng, chờ tớt lượt vào ăn. Khoảng chừng 15 phút, T. nghe thấy nhân viên của quán nói rằng ai mua mang về thì xếp hàng, còn ăn tại chỗ thì “thấy ghế nào trống thì ngồi, tự túc”.</p>

<p>Vừa hay thấy hai vị khách ăn xong đứng dậy rời đi, T. và em gái đến ngồi luôn chỗ đó. Theo quan sát của T., quán khá chật, mọi người đều phải ngồi sát vào nhau.</p>

<p>Tại đây, cả hai gọi hai suất xôi chè bào cốt với giá 20.000 đồng/bát. Theo lời kể của T., bát xôi chè khá nhỏ, chỉ cỡ nửa bàn tay, ăn vài phút là hết. Vì quán đông, lại chật chội nên họ cũng muốn nhanh chóng ăn xong để thanh toán và đi chỗ khác.</p>

<p>“Mình gọi thanh toán nhưng không nhận được phản hồi. Mình nghĩ khách đông, việc phải chờ đợi là tất yếu nên ngồi tại chỗ để lát trả tiền”, T. nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944721952907-0957370d0335245819efbfb1fa664360-1340.jpg?width=768&s=8WjICQtBLEcbtjRLcFmnVg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944721952907-0957370d0335245819efbfb1fa664360-1340.jpg?width=1024&s=akt9J_RxrT8QRHytPmK4vQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944721952907-0957370d0335245819efbfb1fa664360-1340.jpg?width=0&s=gHco1e_o6jLdZh5o-fX6Yg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944721952907-0957370d0335245819efbfb1fa664360-1340.jpg?width=768&s=8WjICQtBLEcbtjRLcFmnVg\" alt=\"z4944721952907 0957370d0335245819efbfb1fa664360.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944721952907-0957370d0335245819efbfb1fa664360-1340.jpg?width=260&s=KDhLnyhYVrZYgZMBY4FxKA\"></picture>

<figcaption>Vị khách trẻ xếp hàng khoảng 15 phút để đến lượt vào quán rồi ngồi tại chỗ gọi đồ và đợi khoảng 20 phút nữa mới được phục vụ món ăn. (Ảnh: NVCC)</figcaption>

</figure>

<p>Trong lúc T. và em gái đợi thanh toán, thì có một bác nhân viên, khoảng ngoài 50 tuổi bê nồi xôi chè nóng từ trong đi ra, vừa đi vừa nói \"nước sôi nước sôi\". Em gái T. nghe vậy đã biết ý, lập tức đứng lên để nhường lối đi. Tuy nhiên, vì không gian quán khá chật, khách đứng lên, nép người sang một bên cũng không đủ khoảng trống để người nhân viên kia đi qua.</p>

<p>“Đ… m... con này tránh ra đằng kia”, người nhân viên lớn tiếng quát thẳng mặt em gái T. “Lúc đó, cả em gái mình và nhiều vị khách có mặt tại quán không khỏi ngỡ ngàng, đứng hình vì chẳng hiểu sao lại bị chửi đến mức như thế. Thật sự kể cả ở nhà, chúng mình cũng chưa bao giờ bị bố mẹ chửi kinh vậy”, chàng trai trẻ kể lại.</p>

<p>Sau đó, T. lên tiếng tranh cãi với người nhân viên lớn tuổi đó thì tiếp tục nhận lại một câu chửi khác: “Đ… m... tao đã nói to như thế rồi chúng mày vẫn còn ngồi ì ra đấy”.</p>

<p>Vị khách này tiết lộ, bản thân khi ấy thực sự bức xúc và phẫn nộ với thái độ, cách hành xử của người nhân viên và cả chủ quán. Thậm chí, khi anh lấy lại tiền thừa, họ cũng không hề lên tiếng xin lỗi hay có bất kỳ lời nói nào để khách thông cảm.</p>

<p>“Chủ quán và một số nhân viên khi ấy tuyệt nhiên không lên tiếng phân định đúng sai hay bảo vệ khách mà chỉ xua tay, giọng xùy xùy hất mặt ý bảo mình nhanh rời đi để khách khác còn vào”, T. bức xúc nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944584871556-2d3fd0003625ac82bc49ba7e0ce59803-1341.jpg?width=768&s=kZYRGsMjzsoubMsYYLKWDQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944584871556-2d3fd0003625ac82bc49ba7e0ce59803-1341.jpg?width=1024&s=gZ3lPlNB6yIxUh-fwNrWaw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944584871556-2d3fd0003625ac82bc49ba7e0ce59803-1341.jpg?width=0&s=-U9-Wg9OSk9p5v3i46ukDA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944584871556-2d3fd0003625ac82bc49ba7e0ce59803-1341.jpg?width=768&s=kZYRGsMjzsoubMsYYLKWDQ\" alt=\"z4944584871556 2d3fd0003625ac82bc49ba7e0ce59803.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944584871556-2d3fd0003625ac82bc49ba7e0ce59803-1341.jpg?width=260&s=Wo68wGKi9DEd68Qq9cSv4Q\"></picture>

<figcaption>Xôi chè bào cốt giá 20.000 đồng/bát. T. cho rằng, bát xôi chè khá nhỏ, hương vị bình thường, giá khá cao nhưng chất lượng đồ ăn và dịch vụ chưa tương xứng (Ảnh: NVCC)</figcaption>

</figure>

<p>Sau sự việc, T. quyết định chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm tệ của mình tại quán xôi chè nổi tiếng lên mạng xã hội. Vị khách này cho rằng, không chỉ thái độ nhân viên mà chất lượng phục vụ của quán khá kém, khâu vệ sinh cũng không đảm bảo, “mọi người đều không đeo bao tay khi làm đồ ăn”.</p>

<p>Theo T., một bát xôi chè ở đây nhỏ, hương vị không quá đặc sắc nhưng giá thành khá cao. Chưa kể chất lượng dịch vụ của quán cũng kém, “không tương xứng với giá tiền”.</p>

<p>“Cùng món ăn này, mức giá này, thực khách có thể lựa chọn nhiều địa chỉ phù hợp khác, thậm chí ăn xôi chè ở gánh hàng rong cũng không thua kém gì ở đây. Thực khách không ngại giá cao nhưng họ mong muốn phải nhận được sản phẩm và chất lượng dịch vụ tương xứng để có trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo, đến một lần muốn đến lần hai”, T. bày tỏ.</p>

<p>Về phía quán xôi chè, sau phản ánh của thực khách, đại diện của quán cho biết đã liên hệ với T. để xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi. Người này cho hay, do quán đông, không gian lại chật hẹp nên khó tránh xảy ra sự cố.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944586902707-6af64553e94a7269ee299def57352e36-1342.jpg?width=768&s=GkM73_NQ8bwGVoMqq354ig\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944586902707-6af64553e94a7269ee299def57352e36-1342.jpg?width=1024&s=HlsrpuBNsMYqjbWpcdbVMw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944586902707-6af64553e94a7269ee299def57352e36-1342.jpg?width=0&s=V9ll67IwJr78sUaISNA6Uw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944586902707-6af64553e94a7269ee299def57352e36-1342.jpg?width=768&s=GkM73_NQ8bwGVoMqq354ig\" alt=\"z4944586902707-6af64553e94a7269ee299def57352e36.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944586902707-6af64553e94a7269ee299def57352e36-1342.jpg?width=260&s=Ms1ZCjI8QOp1O2o6RYXUPw\"></picture>

<figcaption>Một người nhận là đại diện quán xôi chè gửi lời xin lỗi tới T. qua tin nhắn facebook (Ảnh: NVCC)</figcaption>

</figure>

<p>T. cho biết,, sau khi bài viết được đăng tải, một người nhận là chủ quán xôi chè trên đã nhắn tin xin lỗi qua facebook. Tuy nhiên, anh từ chối trả lời và không chấp nhận lời xin lỗi thiếu thiện chí này.</p>

<p>“Chúng mình bị chửi một cách nặng nề, bẽ bàng ngay tại quán, trước mặt rất nhiều vị khách khác nhưng lúc đó cũng không hề nhận được lời xin lỗi nào. Giờ họ lại xin lỗi qua mạng, mình sẽ không giải quyết bất kỳ việc gì qua tin nhắn cả”, T. khẳng định.</p>

<p>Trải nghiệm tồi tệ của T. sau khi được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Trong đó, nhiều người để lại bình luận, cho rằng từng ăn tại quán xôi chè này và cũng nhận về thái độ phục vụ tương tự.</p>

<p>“Chỗ này, từ nhân viên đến chủ quán đều thái độ với khách như vậy. Mình đến một lần và không bao giờ có lần hai”, nickname H.M.N bình luận.</p>

<p>\"Có lần mình đến quán đó gọi đồ nhưng không thích ăn thạch và đã dặn trước rồi, song họ vẫn cho vào nên mình bảo đổi bát khác. Vậy mà bị nhân viên chửi thẳng mặt là \"gọi món cũng ngu\", tài khoản N.M.N cho hay.</p>

<p>“Mình từng đặt về mấy lần, thấy hương vị cũng bình thường mà chẳng hiểu sao mọi người vẫn xếp hàng, chờ mua cho cực khổ vậy”, bạn A.N thắc mắc.</p>

<p>Trao đổi với PV, T. chia sẻ từng xếp hàng chờ ăn ở nhiều địa chỉ ẩm thực khác song chưa gặp phải tình huống khó chịu hay bức xúc nào. Vị khách này cho hay, không chỉ xếp hàng “đu trend” để nếm thử những món đồ ăn thức uống độc lạ mới xuất hiện như bánh đồng xu phô mai, trà chanh giã tay,… anh còn sẵn sàng xếp hàng để thưởng thức các món ăn ngon, hợp khẩu vị như bún ngan Nhàn hay tại một số nhà hàng, thương hiệu có tiếng như Hokkaido, Haidilao.</p>

<p><strong>Phan Đậu</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/quan-xoi-che-noi-tieng-tren-pho-co-ha-noi-bi-to-vang-tuc-chui-khach-tham-te-2223219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-noi-tieng-o-pho-co-ha-noi-bi-to-vang-tuc-chui-khach-tham-te-1337.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-noi-tieng-o-pho-co-ha-noi-bi-to-vang-tuc-chui-khach-tham-te-1338.png","updatedDate":"2023-12-05T22:16:33","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223323","title":"Người Thái Lan thả đèn qua ứng dụng điện thoại, thay đèn hoa kết từ bẹ chuối","description":"Tại lễ hội Loy Krathong năm nay, hàng nghìn người Thái Lan đã chọn cách thả đèn kỹ thuật số, tự vẽ đèn trên các thiết bị thông minh là thả xuống sông theo một cách rất khác.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-thai-lan-tha-den-qua-ung-dung-dien-thoai-thay-den-hoa-ket-tu-be-chuoi-2223323.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-thai-lan-tha-den-qua-ung-dung-dien-thoai-thay-den-hoa-ket-tu-be-chuoi-1036.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:03:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222561","title":"Đồi cỏ hồng khoe sắc rực rỡ trong tiết trời Đà Lạt lập đông","description":"Những đồi cỏ hồng khoe sắc dưới tán rừng thông xanh mát càng trở nên lãng mạn trong tiết trời lập đông ở Đà Lạt.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-co-hong-khoe-sac-ruc-ro-trong-tiet-troi-da-lat-lap-dong-2222561.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/doi-co-hong-khoe-sac-ruc-ro-trong-tiet-troi-da-lat-lap-dong-15.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223085","title":"TP.HCM: Đề xuất mở tuyến taxi nước để phát triển du lịch","description":"Taxi nước chạy bằng năng lượng sạch khi triển khai sẽ giúp giảm tải giao thông đường bộ, giảm ô nhiễm và tạo ra phương tiện đi lại mới mẻ giúp phát triển du lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-de-xuat-mo-tuyen-taxi-nuoc-de-phat-trien-du-lich-2223085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-de-xuat-mo-tuyen-taxi-nuoc-de-phat-trien-du-lich-369.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222992","title":"Loạt tỉnh Tây Bắc 'bắt tay' TP.HCM làm du lịch","description":"Các tỉnh Tây Bắc có vẻ đẹp đặc trưng, TP.HCM lại là điểm đến sôi động. Đó là lý do để các điểm đến hợp tác quảng bá du lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-tinh-tay-bac-bat-tay-tp-hcm-lam-du-lich-2222992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/loat-tinh-tay-bac-bat-tay-tphcm-lam-du-lich-281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222997","title":"Người dân phẫn nộ trước màn trang trí cây thông Noel 'thảm hại chưa từng có'","description":"Cư dân của thị trấn ven biển nổi tiếng Forster ở New South Wales, bờ biển phía bắc Australia, đã rất bất bình trước màn trang trí cây thông Giáng sinh của hội đồng địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-phan-no-truoc-man-trang-tri-cay-thong-noel-tham-hai-chua-tung-co-2222997.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-dan-phan-no-truoc-man-trang-tri-cay-thong-noel-tham-hai-chua-tung-co-224.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221561","title":"Khi thực khách xếp hàng ăn phở phải mừng chứ nhỉ, sao lại chê 'khổ vì miếng ăn'?","description":"Nhu cầu ăn uống của mọi người là rất khác nhau, thế nên đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Việc xếp hàng dài chờ ăn phở không đáng để bị chỉ trích \"khổ vì ăn, nhục vì ăn\".","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khi-thuc-khach-xep-hang-dai-cho-an-pho-phai-mung-chu-nhi-2221561.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khi-thuc-khach-xep-hang-dai-cho-an-pho-phai-mung-chu-nhi-1842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222492","title":"Đến giờ bay phi công không xuất hiện, hành khách đợi 'dài cổ' trên đường băng","description":"ẤN ĐỘ - Chuyến bay dự kiến ​​khởi hành từ sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose lúc 12h30 nhưng đã bị khởi hành muộn lúc 1h41.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-gio-bay-phi-cong-khong-xuat-hien-hanh-khach-doi-dai-co-tren-duong-bang-2222492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/den-gio-bay-phi-cong-khong-xuat-hien-hanh-khach-doi-dai-co-tren-duong-bang-1775.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222842","title":"Đá viên nướng - món ăn đường phố đang khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc","description":"Đá viên nướng, hay chính là đá tinh khiết được nướng với dầu ăn và các loại gia vị, đang khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc vì sự độc đáo có một không hai.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-vien-nuong-mon-an-duong-pho-dang-khuay-dao-cong-dong-mang-trung-quoc-2222842.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/da-vien-nuong-mon-an-duong-pho-dang-khuay-dao-cong-dong-mang-trung-quoc-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:58:09","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2214466","title":"Cao nguyên xanh hút khách tới cắm trại, săn mây, ngắm sao đêm ở Bắc Giang","description":"Với địa hình đa dạng, gồm nhiều đồng cỏ rộng, núi cao với những phiến đá lớn nhấp nhô,… cao nguyên Đồng Cao (Bắc Giang) trở thành địa điểm lý tưởng thu hút những tín đồ ưa xê dịch tới cắm trại, săn mây và trải nghiệm ngắm bầu trời đêm đầy sao.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-nguyen-dong-cao-xanh-hut-khach-toi-cam-trai-san-may-ngam-sao-o-bac-giang-2214466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cao-nguyen-xanh-hut-khach-toi-cam-trai-san-may-ngam-sao-dem-o-bac-giang-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:26:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223185","title":"Hải Phòng đưa du lịch golf trở thành sản phẩm du lịch chủ lực","description":"Phát triển du lịch Golf được nêu rõ trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam do Chính phủ ban hành. Đây cũng là một trong những yếu tố được thành phố Hải Phòng đặt trọng tâm, định hướng trở thành sản phẩm du lịch chủ lực thu hút khách quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-phong-dua-du-lich-golf-tro-thanh-san-pham-du-lich-chu-luc-2223185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hai-phong-dua-du-lich-golf-tro-thanh-san-pham-du-lich-chu-luc-654.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222197","title":"Huế vào top điểm đến châu Á du khách không thể bỏ lỡ","description":"Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure mới đây đã đề xuất Thừa Thiên Huế của Việt Nam là một trong những điểm đến ở châu Á mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình du lịch năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hue-vao-top-diem-den-chau-a-du-khach-khong-the-bo-lo-nam-2024-2222197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hue-vao-top-diem-den-chau-a-du-khach-khong-the-bo-lo-752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220067","title":"Xếp hàng 30 phút chờ ăn phở ở Hà Nội, có 'khổ vì miếng ăn'?","description":"Khi tôi chia sẻ tấm ảnh hai vợ chồng xếp hàng 30 phút để ăn phở Bát Đàn, bạn bè \"nửa đùa, nửa thật\", bình luận: \"Ông, bà rảnh quá hay sao mà xếp hàng kiên nhẫn quá vậy?\", \"Hà Nội bao quán phở ngon sao mà khổ thế\"...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xep-hang-30-phut-cho-an-pho-o-ha-noi-co-kho-vi-mieng-an-2220067.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/xep-hang-30-phut-cho-an-pho-o-ha-noi-co-nhuc-vi-mieng-an-295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222460","title":"Công bố danh sách 100 điều thú vị tại TP.HCM","description":"Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, danh sách “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị” đã được công bố tối 3/12.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-danh-sach-100-dieu-thu-vi-tai-tp-hcm-2222460.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cong-bo-danh-sach-100-dieu-thu-vi-tai-tphcm-293.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222309","title":"Máy bay hạ cánh khẩn do nam hành khách mất kiểm soát trong khi cãi nhau với vợ","description":"ẤN ĐỘ - Một chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp sau khi một cặp vợ chồng tranh cãi gay gắt khiến phi hành đoàn không thể kiểm soát.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-2222309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-1148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222281","title":"Hàng nghìn người dự lễ hội ẩm thực ở Hà Nội","description":"Sáng 3/12, ngày cuối cùng của Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023, hàng nghìn người đổ về Công viên Thống Nhất (Hà Nội) thưởng thức các món đặc sản khiến các gian hàng bán đồ ăn chật cứng.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-du-le-hoi-am-thuc-o-ha-noi-2222281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hang-nghin-nguoi-chen-chan-du-le-hoi-am-thuc-o-ha-noi-436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219977","title":"Tượng Phật bốn mặt ở TP.HCM hút ngàn người tới chiêm bái, dâng nước đỏ cầu may","description":"Thời gian gần đây, Hội Quán Sùng Chính (quận 8, TP.HCM) thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan và chiêm bái tượng Phật bốn mặt được thỉnh về từ Thái Lan.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuong-phat-bon-mat-o-tp-hcm-hut-ngan-nguoi-toi-chiem-bai-dang-nuoc-do-cau-may-2219977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tuong-phat-bon-mat-o-tphcm-hut-ngan-nguoi-toi-chiem-bai-dang-nuoc-do-cau-may-297.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203961","title":"Vì sao nhiều người thường buồn 'xì hơi' khi đi máy bay?","description":"Nhiều hành khách thường phàn nàn rằng họ thường buồn xì hơi trên máy bay hay nhẹ hơn là đầy bụng. Có lẽ không phải ai cũng biết rằng hội chứng này có riêng một thuật ngữ khoa học.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-buon-xi-hoi-tren-may-bay-2203961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-buon-xi-hoi-tren-may-bay-117.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219050","title":"Mê đắm vẻ đẹp thanh bình ở Cô Tô mùa vắng khách du lịch","description":"Không chọn tới Cô Tô (Quảng Ninh) trong mùa hè sôi động, đông đúc, những du khách yêu thích sự yên bình tìm tới huyện đảo này vào tháng cuối năm, khi tiết trời chuyển thu mát mẻ, nhịp sống nhẹ nhàng, trầm lặng.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-2219050.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-98.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221903","title":"Việt Nam đón lượng khách du lịch quốc tế kỷ lục trong tháng 11","description":"Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), Việt Nam đã đón hơn 1,23 triệu khách du lịch quốc tế trong tháng 11, tăng 11% so với tháng trước và cũng là con số kỷ lục của năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-don-luong-khach-du-lich-quoc-te-ky-luc-trong-thang-11-2221903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/viet-nam-don-luong-khach-du-lich-quoc-te-ky-luc-trong-thang-11-73.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221899","title":"Du khách ngồi tù vì 'văng tục, chửi bậy' với nhân viên hàng không ở sân bay","description":"DUBAI - Một du khách người Anh đã bị tuyên án ba tháng tù giam và sau đó bị trục xuất về nước vì xúc phạm nặng nề nữ tiếp viên hàng không ở Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-ngoi-tu-vi-vang-tuc-chui-bay-voi-nhan-vien-hang-khong-o-san-bay-2221899.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/du-khach-ngoi-tu-vi-vang-tuc-chui-bay-voi-nhan-vien-hang-khong-o-san-bay-531.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215054","title":"Đồi hoa dã quỳ đẹp 'điên đảo', được yêu thích nhất tại Đà Lạt năm nay","description":"Dưới chân núi Voi, cạnh cao tốc Liên Khương - Prenn, một quả đồi rộng lớn được bao phủ hoa dã quỳ vàng rực, khiến du khách say mê tìm kiếm khi tới Đà Lạt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-2215054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-299.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220880","title":"Du lịch biển Việt Nam: Phú Quốc và bài học 'giữ bản sắc' không của riêng ai","description":"Theo nhiều nhà quản lý và nhà đầu tư, Phú Quốc là minh chứng rõ ràng của sự đầu tư thiên lệch, quá tập trung cho các dự án bất động sản, trong khi đầu tư cho kinh tế biển, kinh tế thể thao không nhiều.","displayType":12,"category":{"name":"Bàn tròn trực tuyến","detailUrl":"/ban-tron-truc-tuyen","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-tron-truc-tuyen","relatedIds":["000005","00000W"],"subIds":["00004D"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-bien-viet-nam-phu-quoc-va-bai-hoc-giu-ban-sac-khong-cua-rieng-ai-2220880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/du-lich-bien-viet-nam-phu-quoc-va-bai-hoc-giu-ban-sac-khong-cua-rieng-ai-119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:30:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221808","title":"Ngắm các điểm check-in tuyệt đẹp chào năm mới 2024 ở Đà Nẵng qua phối cảnh","description":"Chào mừng năm mới 2024, Đà Nẵng lắp đặt mô hình check-in tại 3 địa điểm phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-cac-diem-check-in-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-2221808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngam-cac-diem-check-in-tuyet-dep-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-1484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220955","title":"Báo nước ngoài chỉ ra những lý do Việt Nam là một nơi đáng sống","description":"Travel2next đưa tin, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời để ghé thăm và là một trong những lựa chọn có chi phí sinh hoạt thấp trên thế giới. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam ngày càng tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-2220955.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-1471.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221301","title":"Món chè gì ở Huế 'mặn mặn, ngọt ngọt', thách thức các tín đồ ẩm thực?","description":"Đặc sản Huế không chỉ hấp dẫn du khách bởi hương vị lạ miệng mà còn có giá thành bình dân, gồm nhiều món ăn ngon như cơm hến, chè bột lọc heo quay, cà phê muối, mắm sò,…","displayType":6,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-san-hue-co-mon-che-doc-nhat-vo-nhi-duoc-lam-tu-nguyen-lieu-nao-2221301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mon-che-gi-o-hue-man-man-ngot-ngot-thach-thuc-cac-tin-do-am-thuc-1253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa