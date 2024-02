Hùng Vương Quốc Tổ

Linh khí ngút trời.

Hào quang tỏa rạng.

Mắt như sao ngời

Đội mão chim công.

Trống đồng vang vọng

Con Lạc cháu Hồng

Nhớ ơn Quốc Tổ

Chung sức chung lòng

Giữ vững non sông

Mãi mãi trường tồn

Nước non an lạc

Thịnh trị thái bình

Quốc Tổ anh minh

Trương Hòa Bình, Nguyên UVBCT, Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

(02/02/2024, Viếng đền thờ Quốc Tổ ở khu du lịch Suối Tiên)