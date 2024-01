Em thấy chăng mùa xuân đang tới

Gió xuân về tươi nở ngàn hoa

Nghe xao xuyến tình xuân phơi phới

Nắng xuân tràn non nước hoan ca

Em hãy về Long An quê ta

Mát đôi bờ dòng sông Vàm Cỏ

Em sẽ thấy những đồng xanh tở mở

Trải rộng xa tận cuối chân trời

Những cánh cò như chớp trắng chơi vơi

Giữa bầu không gian tĩnh lặng

Nương theo gió nhẹ bay thủng thẳng

Cùng vẽ nên bức tranh quê thanh bình

Như tấm lòng người dân Long An

Suốt một đời làm ăn lam lũ

Mộc mạc đơn sơ bình dị hiền hòa



Mùa xuân đến hồn Long An bát ngát

Bánh tét thơm Tháp Mười nếp Sáp

Mai nở vàng cảnh cũ nét tươi

Trên khắp nẻo đường làng xóm an vui

Em có thấy những cánh diều tuổi nhỏ

Đang lượn bay chập chờn trong gió

Bình minh lên màu áo học trò

Những em gái nữ sinh trong trắng ngây thơ

Đang tuổi hoa niên ấp iu nhiều kỷ niệm

Mơ ước tương lai hy vọng đợi chờ

Như nụ hồng vừa chớm nở thơm tho

Cứ dịu dàng vấn vương hương sắc

Bao năm tháng vẫn vẫn chờ ngày gặp mặt

Một chàng trai gởi gắm yêu thương



Mẹ già ơi thôi rơi nước mắt

Gồng gánh trên vai suốt cả cuộc đời

Năm tháng chiến tranh lửa đạn một thời

Mong tin con chiến trường xa biền biệt

Giờ tóc bạc tuổi già mẹ khóc

Thương đứa con trai yêu quý đầu lòng

Đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt

Hồn linh thiêng con hãy về đây

Ăn chén cơm thơm cúng vong hồn liệt sĩ

Uống chén rượu quê ngày Tết sum vầy

Mùa xuân mới yêu thương hạnh phúc

Lúa nàng thơm hoà hương sen thơm nức

Mang hơi thở dậy thì con gái Long An

Quê hương ơi đậm đà dư vị

Rượu Gò Đen Dưa hấu Long Trì,

Gạo Huyết Rồng tràm thơm Mộc Hoá

Gạo Lộc Trời bóng mượt dễ mê,

Gạo Nàng Hoa được mùa vụ mới,

Ngọc trời ban thế giới chọn về*



Long An ơi đang mùa xuân mới

Sức bật căng tràn tuổi hai mươi

Công nghệ cao được mùa ứng dụng

Những cảng biển mở con đường trên sóng

Rồng Long An cất cánh bay lên

Xuân đã đến rộn ràng non nước

Cây mai vàng rực rỡ trước sân

Nhánh đào xinh tấm lòng phương bắc

Gởi vào nam chan chứa nghĩa ân

Long An quê mẹ mừng xuân mới

Một chút tâm tình ngỏ cùng em

Hãy về đây cùng với quê anh

Để đón nhận miền hương quê mới

Có tình anh khao khát chờ đợi

Một bóng hình gợi nhớ xuân xưa

*Những giống gạo Long An được bình chọn là gạo ngon nhất thế giới

Trương Hòa Bình, Nguyên UVBCT, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.