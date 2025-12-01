Ngày 30/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực kể từ ngày 15/12.

Theo điều 40, người nào ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Người vi phạm bị buộc phải xin lỗi công khai khi nạn nhân bị bạo lực gia đình yêu cầu. Đây là lần đầu tiên hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" bị nêu để xử phạt vi phạm hành chính.

Mức phạt sẽ tăng lên 10-20 triệu đồng với người có một trong những hành vi như cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Theo điều 38, người nào không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, già yếu, cao tuổi sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên có quy định về việc không "giáo dục thành viên gia đình là trẻ em" sẽ bị phạt hành chính.

Mức phạt 5-10 triệu đồng được áp dụng với người có hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Tiền phạt 10-20 triệu đồng sẽ được áp dụng với hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm.

Dùng căn cước hết hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị phạt 1 triệu đồng

Nghị định 282/2025 cũng có nhiều điểm mới, mang tính thực tiễn cao, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trong đó quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước và khai báo lưu trú với người nước ngoài.

Nếu sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng. Người vi phạm sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Trường hợp căn cước công dân hết hạn nhưng không làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thì người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú hoặc tạo tài khoản bằng thông tin sai sự thật để khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên môi trường điện tử có thể bị phạt tiền từ 3-20 triệu đồng tùy vào mức vi phạm.

Giúp nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ 5 triệu đồng

Nghị định 279/2025 của Chính phủ quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 15/12. Quỹ được Chính phủ thành lập, do Bộ Công an quản lý, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông.

Vốn điều lệ của quỹ được ngân sách trung ương hỗ trợ một lần 500 tỷ đồng. Nguồn tài chính hình thành quỹ gồm: Hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách; đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; thu lãi từ tài khoản tiền gửi và tồn dư quỹ năm trước được chuyển sang năm sau.

Quỹ sẽ được chi cho 6 nội dung, tập trung hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; nhân thân của người tử nạn; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và chi cho công tác tuyên truyền.

Mức chi cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định. Với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, quỹ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Khoan giếng không phép có thể bị phạt đến 250 triệu đồng

Từ 25/12, Nghị định 290/2025 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước có đề cập đến mức phạt khi khoan giếng không phép.

Hành vi thăm dò nước dưới đất không xin phép cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt dựa trên số lượng giếng khoan trong công trình, mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng.

Với trường hợp khai thác nước ngầm không có giấy phép, mức phạt được xác định theo lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm) và cao nhất là 250 triệu đồng khi lưu lượng khai thác của công trình từ 12.000 m3 trở lên.

3 trường hợp bị đình chỉ thi công chức

Thông tư 22/2025 của Bộ Nội vụ về nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức có hiệu lực từ ngày 10/12. Theo Thông tư 22, có 4 hình thức xử lý đối với thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi gồm khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi và hủy kết quả thi.

Nội quy cũng nêu áp dụng hình thức đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.

(2) Sử dụng trong phòng thi: Các loại giấy tờ, tài liệu không theo yêu cầu của bài thi; điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác, trừ trường hợp có quy định khác.

(3) Gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị hủy kết quả bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo (nếu có).